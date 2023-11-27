В Шотландии отказались реабилитировать жертв «охоты на ведьм»

Власти Шотландии не приняли закон, который должен был оправдать женщин, казненных по обвинению в колдовстве в
«Плохие новости для тех, кто надеялся, что осужденные в прошлом ведьмы будут официально посмертно прощены», — сказано в публикации.
Акт о колдовстве действовал в Шотландии в период с
Шотландские власти опасаются, что разработка подобного законопроекта «послала бы неправильный сигнал избирателям» о приоритетах правительства на фоне экономических трудностей, отмечает ТАСС.
Как уточняет РИА Новости, представитель местного парламента заявил, что проект не будут рассматривать по формальным причинам — выдвинувшую его Натали Дон назначили на пост министра.