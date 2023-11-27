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    В Шотландии отказались реабилитировать жертв «охоты на ведьм»

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    Власти Шотландии не приняли закон, который должен был оправдать женщин, казненных по обвинению в колдовстве в XVI — XVIII веках, пишет 27 ноября газета Times.

    «Плохие новости для тех, кто надеялся, что осужденные в прошлом ведьмы будут официально посмертно прощены», — сказано в публикации.

    Акт о колдовстве действовал в Шотландии в период с 1563 года по 1736 год. По данным The Times, за это время были казнены около 4 тысяч шотландских женщин, обвиненных в колдовстве. Все они на «допросах» дали признательные показания.

    Шотландские власти опасаются, что разработка подобного законопроекта «послала бы неправильный сигнал избирателям» о приоритетах правительства на фоне экономических трудностей, отмечает ТАСС.

    Как уточняет РИА Новости, представитель местного парламента заявил, что проект не будут рассматривать по формальным причинам — выдвинувшую его Натали Дон назначили на пост министра.

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    Охота на ведьмШотландия
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    Комментарии 7

    Гость28 Ноя 2023 в 00:15
    очередная маниловщина.
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