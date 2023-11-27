В Шотландии отказались реабилитировать жертв «охоты на ведьм»

Власти Шотландии не приняли закон, который должен был оправдать женщин, казненных по обвинению в колдовстве в XVI — XVIII веках , пишет 27 ноября газета Times.



«Плохие новости для тех, кто надеялся, что осужденные в прошлом ведьмы будут официально посмертно прощены», — сказано в публикации.



Акт о колдовстве действовал в Шотландии в период с 1563 года по 1736 год . По данным The Times, за это время были казнены около 4 тысяч шотландских женщин, обвиненных в колдовстве. Все они на «допросах» дали признательные показания.



Шотландские власти опасаются, что разработка подобного законопроекта «послала бы неправильный сигнал избирателям» о приоритетах правительства на фоне экономических трудностей, отмечает ТАСС.

