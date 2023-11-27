Вам здесь не рады. Почему простых финнов не трогает вопрос о закрытой границе с Россией

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Уровень отношений с Финляндией рухнул настолько низко, что, кажется, даже в конце 30-х было лучше. По крайней мере, тогда даже в разгар Зимней войны финская делегация находила повод для поездки в Москву на переговоры. Сейчас, убедилась «Фонтанка», почитав местные чаты и форумы, общих точек для диалога не видит не только финское правительство, но и подавляющее большинство «глубинного» финского народа. Соседи, в большинстве своем, не чувствуют в этом ни трагедии, ни сбоя в логике.



Сравните два комментария читателей. «Вот всех этих на митинге собрать и на поезд Хельсинки — Москва, к «бабушкам»!!! Сейчас уже не усидишь на двух стульях, пора выбирать!!!» И такой: «Езжайте в Россию протестовать, и нет необходимости возвращаться».

Оба — к статьям о митинге в Хельсинки, который провели финны с русскими корнями, чтобы привлечь внимание к тому, что решение о закрытии границы разделило их семьи. Одна была на «Фонтанке», другая — в одной из ведущих финских газет. Разумеется, под обеими были и другие слова, как минимум — предложение разобраться и решить проблему мигрантов менее радикальным способом, не ущемляя права граждан России и Финляндии. Но их было меньшинство. Из сотен комментариев под обеими статьями — единицы. В основном, как принято говорить, «широкие массы» не склонны рефлексировать над чувствами нескольких тысяч «русских финнов», лишившихся возможности общаться с родственниками.



Как и большинство жителей России, никогда не ездивших раньше на выходные в Лаппенранту, подавляющее большинство жителей Финляндии не имеет не то что родственников, вообще никаких связей с Россией, включая бизнес. Статистика показывает, что на всю пятимиллионную страну хотя бы отдаленное отношение к России имеет около 80 тысяч жителей. 1,5% — это очень мало. В России с Украиной куда больше людей связано.

Комментарии финнов под статьями о закрытии границ показывают, что они не видят никакой разницы между «своими русскими», даже теми, кто имеет гражданство, а не только вид на жительство, и «просто русскими».



«О многом говорит то, что критика на митинге направлена только в адрес правительства Финляндии, а не правительства России. То есть это пророссийская толпа», — высказывает «экспертное мнение» один из комментаторов финской статьи. Тут нет ничего странного. За последние два года официальные заявления политиков и редакционные статьи в ведущих СМИ сформировали вполне конкретный образ «русского». В нем нет оттенков и нюансов, говоря деликатно. Поэтому когда при закрытии границ (которое большинство финнов, кстати, тоже поддерживает) идет речь о неудобстве для «каких-то» русских, желание разбираться в их сортах мало у кого возникает.



Дополнительно играет роль и местная национальная специфика. Феномен «сидения с внуками» куда более характерен для славянских стран. В Финляндии, делятся местные «понаехавшие», такая традиция не очень распространена. И если для русской бабушки необходимость видеть «финского» внука очевидна и не требует объяснений, финской бабушке и ее внукам этот аргумент не кажется железным. По крайней мере, когда речь заходит, как они говорят, «о безопасности страны», — именно так они воспринимают решение о закрытии границ.



Яда и желчи хватает в комментариях финских читателей к статьям о проблемах разделенных семей и митингов с избытком. Доходит до совсем нехорошего. «Убирайтесь все из страны, нам не нужна здесь ваша Красная гвардия», — говорит, видимо, потомок тех, кого в российской историографии принято называть «белофиннами». «Почему никто не спрашивает этих финно-русских, что они сделали, чтобы свергнуть свое правительство?» — заводит стандартное обвинение тот, кому нет дела до политической ориентации соседей и кто не готов делить их на «хороших» и «плохих». Ну и совсем брутальное от потомков участников Зимней войны. «Небольшая порция свинца в эту кучу грязи была бы очень удобным решением» — это об участниках митинга. Которые с детскими колясками на видео.



И дело не только в «глубинном народе», в котором добра к соседу нет и в российских комментариях. Редакционные статьи в ведущих респектабельных финских газетах прямо называют участников протестов марионетками Кремля. Да, там говорится, что это их злые русские используют втемную, но воспринимается это все как прямое обвинение в участии в пятой колонне. Как к ним будут относиться респектабельные подписчики респектабельных газет — это уже им решать.

О том, что финские власти не видят никаких общих вопросов, которые бы они хотели обсудить с российскими лидерами, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо. Тот самый, который в 2013 году ставил свою подпись под соглашением о сотрудничестве между Турку и Петербургом. «Лично я считаю, что в Лаппенранте необходимо разрешить изучать русский язык в школах» — это тоже его цитата. В 2014 году он сокрушался из-за введенных российским правительством контрсанкций в отношении молочной продукции: «Россия является нашим основным экспортным рынком. Молочные продукты — это около 87% из всех ныне запрещённых продуктов, что мы поставляем в Россию». Он же, кстати, в 2015 году объявлял о том, что Финляндия подписывается под согласием на прием беженцев, и призывал муниципалитеты принимать больше мигрантов — это должно было способствовать их развитию. Более того, именно Петтери Орпо, будучи главой МВД Финляндии, говорил о готовящемся законе, в соответствии с которым ходатайства иностранцев, приехавших в поисках убежища в Финляндию через Россию, будут рассматриваться в первую очередь и в кратчайшие сроки.



Сейчас времена другие, и поток сирийских и иракских беженцев транзитом через Россию воспринимается финским обществом и лично премьер-министром как угроза национальной безопасности и несомненный признак «гибридной войны» и недружественных действий. Настолько очевидных, что их и обсуждать-то нет смысла с российским руководством.



Попытки тех, кто пытается подойти к вопросу чуть более аналитически, разбиваются о стену непонимания: «Как вообще можно сомневаться в том, что Путин пытается отомстить нам за вступление в НАТО?» Аргументы о том, что Россия просто юридически не имеет права не выпускать беженцев, вызывает удивление: но раньше-то все нормально было. Более подкованные повторяют тезисы из финских СМИ о том, что в 2015 году тоже был такой же наплыв беженцев, а в Белоруссии мигрантов к границе свозят автобусами и гонят на колючую проволоку под дулами автоматов. Очевидно, и сейчас на российской границе происходит то же самое, уверены финны в своих комментариях.



Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

