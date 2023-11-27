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    За смерть пациентки после подпольной операции на двоих врачей обвинение запросило 13,5 года

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    Наказание сроком 9,6 года пластическому хирургу и 4 года анестезиологу запросило обвинение 27 ноября на очередном заседании Приморского суда Петербурга. Они проводили подпольные операции в клинике эстетической медицины «Анна».

    Пациентку — педиатра известной в Петербурге частной клиники — прооперировали в конце мая 2020 года подпольно: плановая хирургия в Петербурге была запрещена, а клиника, в которой проводились пластические операции, имела лицензию только на оказание стоматологических услуг. После смерти пациентки было возбуждено уголовное дело. В совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 ст. 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), обвинили пластического хирурга Гурама Папиашвили и врача-анестезиолога Сергея Копцова. Сегодня обвинение запросило для них 9,6 лет и 4 года соответственно.

    Пациентке сделали подтяжку мягких тканей лица и двустороннюю нижнюю блефаропластику без предварительного стандартного обследования. «При выполнении операции минимум в два раза была превышена доза лидокаина, что в комбинации с побочным эффектом пропофола привело к развитию кардиодепрессивного эффекта, острой сердечно-сосудистой недостаточности, шоку, ДВС-синдрому, полиорганной недостаточности», — сообщала «Фонтанка».

    «Несмотря на то, что состояние требовало перевода в специализированный стационар, ее отправили домой. Хирург Гурам Папиашвили приезжал домой к пациентке, устанавливал капельницы при помощи швабры, делал инъекции, однако, несмотря на состояние пациентки, не госпитализировал в стационар по жизненным показаниям. В НМИЦ им. Алмазова ее доставили поздно, спасти не смогли», — сообщила адвокат потерпевшей стороны Ольга Зиновьева, адвокат «ОНЕГИН Групп — Медицинская адвокатура».

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