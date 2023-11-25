В Пскове мать пяти детей арестовали по подозрению в убийстве маленьких сыновей и 8-летней дочери

В Псковской области многодетную мать обвиняют в убийстве с особой жестокостью. Следствие полагает, что 34-летняя женщина расправилась с сыновьями 1,5 и 4 лет, а также с 8-летней дочерью.
Как 25 ноября сообщает Следственный комитет, по предварительной информации, женщина задушила мальчиков в период с августа по ноябрь в городе Великие Луки. Тела она оставила в квартире и с дочерями пяти и восьми лет уехала в деревню под Псков. Там умерла ее старшая дочь. На опубликованной СК видеозаписи женщина показывает, как убивала детей и говорит, что ее старшая дочь болела. В деревне, по словам матери, ей стало хуже, скорую не вызвали и девочка скончалась.
Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации
По данным «Псковской ленты новостей», тела братьев в квартире нашел 12-летний сын подозреваемой, который жил с бабушкой. На диване он обнаружил скелет брата под одеялом. Позже на верхнем отсеке двухъярусной кровати нашли завернутое в одеяло тело второго ребенка. Мертвую девочку нашли завернутую в пакет и также накрытую одеялом. Деревенский дом с участком подозреваемая приобрела на сертификат по программе материнского капитала. Издание отмечает, что условия были непригодны для проживания. В частности, в доме не было света.
Мать ранее привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Следователи предъявили обвинение в убийстве двух или более лиц, заведомо находящихся в беспомощном состоянии, совершенном с особой жестокостью, а также с целью скрыть другое преступление (пункты «а», «в», «д», «к» части 2 статьи 105 УК РФ). Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.