В Пскове мать пяти детей арестовали по подозрению в убийстве маленьких сыновей и 8-летней дочери

В Псковской области многодетную мать обвиняют в убийстве с особой жестокостью. Следствие полагает, что 34-летняя женщина расправилась с сыновьями 1,5 и 4 лет, а также с 8-летней дочерью.



Как 25 ноября сообщает Следственный комитет, по предварительной информации, женщина задушила мальчиков в период с августа по ноябрь в городе Великие Луки. Тела она оставила в квартире и с дочерями пяти и восьми лет уехала в деревню под Псков. Там умерла ее старшая дочь. На опубликованной СК видеозаписи женщина показывает, как убивала детей и говорит, что ее старшая дочь болела. В деревне, по словам матери, ей стало хуже, скорую не вызвали и девочка скончалась.

