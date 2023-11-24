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    Пассажир с пистолетом отвоёвывал место в автобусе на юго-западе Петербурга. «Премьер» выстрелил на остановке

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    Загулявший житель Петербурга испортил начало дня пассажирам общественного транспорта в Красносельском районе Петербурга. Пространство в автобусе для себя он освобождал с пистолетом, без стрельбы не обошлось.

    О задержании 20-летнего хулигана 24 ноября сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По информации «Фонтанки», ранним утром накануне он буянил на маршруте № 239 во время поездки по Ленинскому проспекту. Автобусу удалось освободиться от агрессивного пассажира, явно настроенного на конфликт и не реагировавшего на замечания, у дома № 87, но миром с ним не разошлись.

    «Выйдя из автобуса на остановке, произвел выстрел из газового пистолета в сторону 46-летнего пассажира автобуса», — рассказали в главке.

    Нарушителя спокойствия с аэрозольным устройством «Премьер-4» задержал приехавший наряд полиции. Трезветь юношу увезли в отдел. Пока он получил протокол о мелком хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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