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    В Петербурге подросток задержан за стрельбу в учительницу, с которой воюет зоозащита

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    Через месяц после хулиганского нападения на преподавателя в Приморском районе Петербурга полицейские нашли подозреваемого. Его пути с пострадавшей могли пересекаться не раз.

    Оперативники уголовного розыска нагрянули в гости к 16-летнему петербуржцу в минувшую пятницу, стало известно «Фонтанке» 21 ноября. По версии полиции, именно он октябрьским вечером стрелял во дворе начальной школы на Яхтенной улице так, что в травмпункт пришлось обращаться 49-летней учительнице музыки.

    Женщина получила синяк на бедре, предположительно, от резиновой или пластмассовой пули, и не исключила, что поквитаться с ней решился кто-то из идеологических оппонентов. Помимо музыки, источником вдохновения она называет кошек, однако в соцсетях петербурженку клеймят догхантером и посвящают ей группы.

    Своего обидчика в камуфляже, с фонарём на лбу и, как показалось, с автоматом учительница не узнала, хотя их дороги могли пересекаться. Подозреваемый живёт через дорогу от неё. Любви к животным его соцсети не демонстрируют, в них больше о запчастях, мотоциклах и оружии. К форме и армии тоже неравнодушен: на своей странице местом работы он называет органы внутренних дел.

    Юноше вменяют уголовное хулиганство, совершённое с применением оружия. Последним, судя по всему, является пневматическая винтовка. Её изъяли, свободу подозреваемого ограничили подпиской о невыезде.

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