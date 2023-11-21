В Петербурге подросток задержан за стрельбу в учительницу, с которой воюет зоозащита

Через месяц после хулиганского нападения на преподавателя в Приморском районе Петербурга полицейские нашли подозреваемого. Его пути с пострадавшей могли пересекаться не раз.



Оперативники уголовного розыска нагрянули в гости к 16-летнему петербуржцу в минувшую пятницу, стало известно «Фонтанке» 21 ноября . По версии полиции, именно он октябрьским вечером стрелял во дворе начальной школы на Яхтенной улице так, что в травмпункт пришлось обращаться 49-летней учительнице музыки.



Женщина получила синяк на бедре, предположительно, от резиновой или пластмассовой пули, и не исключила, что поквитаться с ней решился кто-то из идеологических оппонентов. Помимо музыки, источником вдохновения она называет кошек, однако в соцсетях петербурженку клеймят догхантером и посвящают ей группы.

