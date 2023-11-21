В Петербурге подросток задержан за стрельбу в учительницу, с которой воюет зоозащита

Через месяц после хулиганского нападения на преподавателя в Приморском районе Петербурга полицейские нашли подозреваемого. Его пути с пострадавшей могли пересекаться не раз.
Оперативники уголовного розыска нагрянули в гости к
Женщина получила синяк на бедре, предположительно, от резиновой или пластмассовой пули, и не исключила, что поквитаться с ней решился кто-то из идеологических оппонентов. Помимо музыки, источником вдохновения она называет кошек, однако в соцсетях петербурженку клеймят догхантером и посвящают ей группы.
Своего обидчика в камуфляже, с фонарём на лбу и, как показалось, с автоматом учительница не узнала, хотя их дороги могли пересекаться. Подозреваемый живёт через дорогу от неё. Любви к животным его соцсети не демонстрируют, в них больше о запчастях, мотоциклах и оружии. К форме и армии тоже неравнодушен: на своей странице местом работы он называет органы внутренних дел.
Юноше вменяют уголовное хулиганство, совершённое с применением оружия. Последним, судя по всему, является пневматическая винтовка. Её изъяли, свободу подозреваемого ограничили подпиской о невыезде.