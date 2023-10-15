«В каске и с автоматом». В Петербурге подстрелили учительницу музыки, с которой воюет зоозащита

Жительница Петербурга пострадала от пули на севере города. Женщина шла с работы в девятом часу вечера, когда во дворе начальной школы на Яхтенной улице в нее выстрелил незнакомец.

Как потерпевшая рассказала «Фонтанке» 15 октября, петербурженка сразу же обратилась в больницу, где у нее диагностировали синяк на правом бедре, предположительно, от резиновой или пластмассовой пули. В удовлетворительном состоянии 49-летняя пациентка была отпущена домой.

Пострадавшая — автор-исполнитель песен и преподаватель музыкально-теоретических дисциплин. В соцсетях она называет себя кошачьей мамой, признается, что любит животных, но ненавидит зоошизу и псевдозоозащитников. Женщина не исключает, что стрелял кто-то из последних. Защитники животных считают петербурженку догхантером и убийцей животных. Женщине посвящена даже целая группа, которую создали ее идеологические оппоненты.