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    «В каске и с автоматом». В Петербурге подстрелили учительницу музыки, с которой воюет зоозащита

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    34 комментария

    Жительница Петербурга пострадала от пули на севере города. Женщина шла с работы в девятом часу вечера, когда во дворе начальной школы на Яхтенной улице в нее выстрелил незнакомец.

    Как потерпевшая рассказала «Фонтанке» 15 октября, петербурженка сразу же обратилась в больницу, где у нее диагностировали синяк на правом бедре, предположительно, от резиновой или пластмассовой пули. В удовлетворительном состоянии 49-летняя пациентка была отпущена домой.

    Пострадавшая — автор-исполнитель песен и преподаватель музыкально-теоретических дисциплин. В соцсетях она называет себя кошачьей мамой, признается, что любит животных, но ненавидит зоошизу и псевдозоозащитников. Женщина не исключает, что стрелял кто-то из последних. Защитники животных считают петербурженку догхантером и убийцей животных. Женщине посвящена даже целая группа, которую создали ее идеологические оппоненты.

    Потерпевшая до вчерашнего вечера со стрелком ни разу не общалась. «Шла домой. Молча. Никого не трогала. В меня также молча стрельнули. Некто в накидке "камуфляж", в каске, с фонарем на лбу и автоматом», — так жительница города описала хулигана.

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    Комментарии 34

    Гость15 Окт 2023 в 17:33
    Зоошизу к ответу!
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