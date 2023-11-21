Синоптик рассказал, что ждать петербуржцам во вторник

На метеорологические условия в Петербурге во вторник, 21 ноября, влияние будет оказывать периферия ядра скандинавского антициклона. В городе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег. Об этом рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
В Петербурге сегодня ожидается -3…-5 градусов, ветер задует северо-восточный 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 767 миллиметров ртутного столба — выше нормы.
Утро вторника отметилось самой низкой температурой с начала осени — термометры петербургской метеостанции показали минус 5,6 градусов. Это на 0,1 градуса ниже, чем было вчера.
«Идёт шестой день метеорологической зимы...», — подытожил синоптик.
Накануне главный петербургский синоптик Александр Колесов анонсировал приход зимней погоды. Синоптик Леус рассказал «Фонтанке» свой прогноз погоды в Петербурге на ближайшую неделю.