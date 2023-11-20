Скоро. Главный синоптик Петербурга анонсировал приход зимней погоды

В ночь на четверг, 23 ноября, ситуация с погодой в Санкт-Петербурге изменится — атмосферный фронт принесет снег, ветер и кое-где метель. Об этом в понедельник, 20 ноября, рассказал главный петербургский синоптик Александр Колесов в своем Telegram-канале.



«Все изменения в погоде нашего региона начнутся в ночь на 23 ноября, когда с запада приблизится циклон. Атмосферный фронт принесет снег», — написал он. По словам Колесова, уже утром и днем ветер усилится до 7–12 м/с с порывами до 15–17 м/с. В отдельных районах ожидается метель, добавил синоптик.