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    Скоро. Главный синоптик Петербурга анонсировал приход зимней погоды

    2026
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    В ночь на четверг, 23 ноября, ситуация с погодой в Санкт-Петербурге изменится — атмосферный фронт принесет снег, ветер и кое-где метель. Об этом в понедельник, 20 ноября, рассказал главный петербургский синоптик Александр Колесов в своем Telegram-канале.

    «Все изменения в погоде нашего региона начнутся в ночь на 23 ноября, когда с запада приблизится циклон. Атмосферный фронт принесет снег», — написал он. По словам Колесова, уже утром и днем ветер усилится до 7–12 м/с с порывами до 15–17 м/с. В отдельных районах ожидается метель, добавил синоптик.

    На фоне всего этого понизится температура воздуха. Ночью в Петербурге будет температура воздуха -5…-7 градусов, а днем повышение до -1…-3 градусов.

    «В дальнейшем в Санкт-Петербурге [ожидается] сохранение зимней погоды со снегом и отрицательными температурами», — подытожил главный синоптик города.

    Ранее Колесов рассказал о погоде, которая ожидает петербуржцев в понедельник, 20 ноября.

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