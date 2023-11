В США скончался знаменитый летчик-перебежчик Виктор Беленко

Знаменитый советский перебежчик Виктор Беленко, получивший убежище в США взамен на угнанный на остров Хоккайдо военный самолет МиГ-25, скончался. Летчик умер еще 24 сентября, однако, известно об этом стало не сразу. Пресса обратила внимание на смерть Беленко только после скупого некролога, опубликованного 9 октября в газете The Washington Post. Спустя еще месяц с лишним The New York Times напоминает историю Беленко.



Поступок Беленко в 1976 году директор ЦРУ Джордж Буш назвал «золотом разведки», так как в руках у американцев оказался грозный сверхзвуковой истребитель со всем оборудованием и летчик с опытом службы за железным занавесом.