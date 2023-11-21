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    В США скончался знаменитый летчик-перебежчик Виктор Беленко

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    Знаменитый советский перебежчик Виктор Беленко, получивший убежище в США взамен на угнанный на остров Хоккайдо военный самолет МиГ-25, скончался. Летчик умер еще 24 сентября, однако, известно об этом стало не сразу. Пресса обратила внимание на смерть Беленко только после скупого некролога, опубликованного 9 октября в газете The Washington Post. Спустя еще месяц с лишним The New York Times напоминает историю Беленко.

    Поступок Беленко в 1976 году директор ЦРУ Джордж Буш назвал «золотом разведки», так как в руках у американцев оказался грозный сверхзвуковой истребитель со всем оборудованием и летчик с опытом службы за железным занавесом.

    Советские власти сперва заявили, что летчик сделал вынужденную посадку на аэродроме Хокодате, и что в США его вывезли силой. Действия Японии же в СССР назвали недружественными. Так или иначе, Виктор Беленко обосновался в Вашингтоне, работал на американское правительство и женился. Правда, потом развелся.

    Сообщается, что Виктор Беленко умер в 76 лет после непродолжительной болезни в окружении сыновей Тома и Поля Шмидтов.

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    Смерть перебежчика Беленко
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