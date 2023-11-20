В Театре на Васильевском после нападок Z-патриотов сняли с репертуара спектакль 2019 года

Спектакль Театра на Васильевском, поставленный в 2019 году режиссером Денисом Хуснияровым по пьесе Аси Волошиной «Мертвые души Гоголя» (в свою очередь, написанной по мотивам поэмы Николая Гоголя), попал в опалу у Z-патриотичных телеграм-каналов. Причина — в политической позиции драматурга, номинантки «Золотой маски», чьи спектакли шли на крупнейших площадках страны, включая МХТ им. Чехова и БДТ им. Г.А. Товстоногова, и зарубежья.
Ближайший вечер, когда постановку должны были играть в Театре на Васильевском, — 29 ноября. Об этом свидетельствуют афиши театра, размещенные в конце предыдущего месяца. Однако к вечеру 20 ноября, не только в означенную дату, спектакль в афише не значится — в базе данных сайта удалена сама страница с данными о постановке.
Изменениям предшествовали посты в телеграм-каналах патриотического толка, а также атака комментаторов на соцсети театра. В одном из сообщений говорилось, что на сайте государственного театра «преспокойно идёт спектакль откровенного врага».
«Ася Волошина в прошлом году резко осудила Россию и покинула страну», — говорится в публикации канала «Культурный фронт Z». Ее авторы пишут, что потом Волошина написала пьесу «Crime» с «обвинениями России в преступлениях на Украине», и эта пьеса была опубликована в английском журнале Critical Stages.
Авторы канала также заявили, что Театр на Васильевском не только «кормит заукраинку», но «ещё и делает это извращённым образом, терзая нашего великого классика».
Обновление:
Ситуацию «Фонтанке» прокомментировали в самом театре:
«Мы благодарны нашей аудитории за неравнодушие. Никаких отношений с Волошиной у театра нет с 2018 года, когда с ней был заключен договор на адаптацию прозаического текста. Премьера спектакля состоялась в апреле 2019 года. Отчислений она не получает. За перипетиями в ее жизни мы не следили. 29 ноября играть этот спектакль не будем. По приобретенным билетам зрители смогут посмотреть другую постановку», – сообщила замдиректора театра Алла Юдина.