В Театре на Васильевском после нападок Z-патриотов сняли с репертуара спектакль 2019 года

Спектакль Театра на Васильевском, поставленный в 2019 году режиссером Денисом Хуснияровым по пьесе Аси Волошиной «Мертвые души Гоголя» (в свою очередь, написанной по мотивам поэмы Николая Гоголя), попал в опалу у Z-патриотичных телеграм-каналов. Причина — в политической позиции драматурга, номинантки «Золотой маски», чьи спектакли шли на крупнейших площадках страны, включая МХТ им. Чехова и БДТ им. Г.А. Товстоногова, и зарубежья.



Ближайший вечер, когда постановку должны были играть в Театре на Васильевском, — 29 ноября. Об этом свидетельствуют афиши театра, размещенные в конце предыдущего месяца. Однако к вечеру 20 ноября, не только в означенную дату, спектакль в афише не значится — в базе данных сайта удалена сама страница с данными о постановке.

