В поисках соли. Лоси стали выходить на дороги Ленобласти

Водителей в Ленинградской области просят быть предельно внимательными и осторожными, особенно по темноте. С наступлением холодов на дороги стали чаще выходить лоси, ищущие соль.
На автомобильных трассах в районе Сосново, Орехово, Иваново в Приозерском районе Ленобласти заметили семейство лосей, которое выходит на проезжую часть и поедает реагенты, сообщает 20 ноября пресс-служба Северо-Западного управления Росприроднадзора. С наступлением минусовых температур дорожные службы стали обрабатывать трассы противогололедными реагентами, которые содержат хлориды натрия, то есть поваренную соль. Она необходима сохатым для восполнения запаса минеральных веществ в организме, истощившегося за лето, формирования мышечной ткани и повышения выносливости.
«Отмечено, что те лоси, у которых в рационе долгое время отсутствовала соль, теряют выносливость и вес, также им трудно передвигаться», — говорится в сообщении ведомства.
Сохатые активно посещают солонцы, но так как в природе их не очень много, животным приходится преодолевать расстояния в поисках мест, где можно пополнить запасы. За раз взрослый лось способен съесть сразу несколько килограммов минеральной соли.
Водителей просят проявлять бдительность на дорогах. Если вы заметили животное на дороге или обочине, лучше притормозить и подождать, пока оно уйдет. Не стоит сигналить или приближаться в надежде, что лось убежит.