В поисках соли. Лоси стали выходить на дороги Ленобласти

Водителей в Ленинградской области просят быть предельно внимательными и осторожными, особенно по темноте. С наступлением холодов на дороги стали чаще выходить лоси, ищущие соль.



На автомобильных трассах в районе Сосново, Орехово, Иваново в Приозерском районе Ленобласти заметили семейство лосей, которое выходит на проезжую часть и поедает реагенты, сообщает 20 ноября пресс-служба Северо-Западного управления Росприроднадзора. С наступлением минусовых температур дорожные службы стали обрабатывать трассы противогололедными реагентами, которые содержат хлориды натрия, то есть поваренную соль. Она необходима сохатым для восполнения запаса минеральных веществ в организме, истощившегося за лето, формирования мышечной ткани и повышения выносливости.