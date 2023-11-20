Камера сняла бомбардировку овощами в супермаркете на Шкапина. Начало ей положил удар в горло

Полицейский главк показал покупательское бесчинство в Адмиралтейском районе Петербурга. Уворачиваться от снарядов из овощных корзины пришлось подсобному рабочему.
Видео дебоша, учинённого в минувшую субботу в «Дикси» на улице Шкапина, 2, ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти публикует 20 ноября. Судя по кадрам, мужчина резко отреагировал на слова 29-летнего сотрудника, остановившегося перед ним с тележкой. Ответил, полоснув лезвием по шее.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
Эмоции после удара не улеглись. Покупатель переместился к овощам и фруктам и заставил пострадавшего работника вспомнить об игре в вышибалу.
Оставив после себя разгромленный прилавок, хулиган покинул магазин. Примерно через полтора часа полицейские настигли подозреваемого на набережной канала Грибоедова.