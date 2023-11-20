Работник супермаркета на Шкапина получил ножом в шею, пытаясь остановить покупательскую ярость

Покупатель неистовствовал в супермаркете в Адмиралтейском районе Петербурга. Досталось и магазину, и работнику, стало известно «Фонтанке» 20 ноября.
О помощи правоохранительные органы воззвали в пятом часу субботнего вечера из «Дикси» на пересечении улицы Шкапина и набережной Обводного канала. Хлопот магазину добавил покупатель. По словам сотрудника, он учинил погром, разбросал товары и полоснул по горлу подсобного рабочего чем-то острым — вероятно, ножом.
Удержать разбушевавшегося мужчину персоналу не удалось.
Пока пострадавший 29-летний гражданин Узбекистана добирался в поликлинику, полицейские нашли предполагаемого нарушителя порядка. Им оказался 32-летний житель Ростовской области. Мужчину задержали на набережной канала Грибоедова у Михайловского театра за мелкое хулиганство и увезли в отдел. Административным протоколом он не отделался — возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.
Ранение пострадавшего, по счастью, не критичное. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили долечиваться дома.