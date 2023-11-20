Синоптик рассказал, чего ждать петербуржцам в понедельник

Синоптическая ситуация в атмосфере над Санкт-Петербургом в понедельник, 20 ноября, сформируется под влиянием западной периферии антициклона. В городе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет слабый снег. Об этом рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
В Петербурге сегодня температура воздуха -3… -5 градусов. Задует восточный ветер 1–6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться слабо и составит 763 миллиметра ртутного столба — выше нормы.
«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы в Петербурге будет действовать до 12:00 часов понедельника, 20 ноября.