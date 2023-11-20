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    Синоптик рассказал, чего ждать петербуржцам в понедельник

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    4 комментария

    Синоптическая ситуация в атмосфере над Санкт-Петербургом в понедельник, 20 ноября, сформируется под влиянием западной периферии антициклона. В городе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет слабый снег. Об этом рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
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    В Петербурге сегодня температура воздуха -3… -5 градусов. Задует восточный ветер 1–6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться слабо и составит 763 миллиметра ртутного столба — выше нормы.

    «Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы в Петербурге будет действовать до 12:00 часов понедельника, 20 ноября.

    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 4

    Гость20 Ноя 2023 в 09:34
    Когда Европа замерзнет?
    +0−0
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