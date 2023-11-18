    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Облачно, Небольшой снег

    Ощущается как -7

    2 м/с, ю-з

    769мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.12eur96.77

    В Петербурге продлили «желтый» уровень погодной опасности

    2441
    5 комментариев

    Действие «желтого» уровня погодной опасности продлили в Петербурге до 12:00 часов понедельника, 20 ноября, из-за гололедицы. Об этом 18 ноября сообщило правительство города.

    «Ближайшие двое суток возможно образование на дорогах и тротуарах гололедицы», — говорится в сообщении.

    Городские власти просят пешеходов и автомобилистов соблюдать особую осторожность. Водителей по возможности просят отказаться от поездок на личном транспорте из-за высокого риска ДТП.

    Ранее «желтый» уровень погодной опасности действовал до воскресенья, 19 ноября. В субботу в Санкт-Петербурге обновили температурный минимум.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СмольныйПогодная опасностьГололедица
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close