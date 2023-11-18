В Петербурге продлили «желтый» уровень погодной опасности

Действие «желтого» уровня погодной опасности продлили в Петербурге до 12:00 часов понедельника, 20 ноября, из-за гололедицы. Об этом 18 ноября сообщило правительство города.
«Ближайшие двое суток возможно образование на дорогах и тротуарах гололедицы», — говорится в сообщении.
Городские власти просят пешеходов и автомобилистов соблюдать особую осторожность. Водителей по возможности просят отказаться от поездок на личном транспорте из-за высокого риска ДТП.
Ранее «желтый» уровень погодной опасности действовал до воскресенья, 19 ноября. В субботу в Санкт-Петербурге обновили температурный минимум.