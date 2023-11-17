В Петербурге ожидают гололедицу на «желтый» уровень погодной опасности

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Санкт-Петербурге из-за гололедицы. Он будет действовать до 12 часов воскресенья, 19 ноября. Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщило правительство города.

Власти Петербурга просят водителей проявлять осторожность и по возможности воздержаться от использования автотранспорта из-за высокого риска ДТП. Также осторожными следует быть и пешеходам, добавили в Смольном.

Как рассказали синоптики, в Санкт-Петербурге в выходные продолжит холодать. Температура понизится еще на несколько градусов.