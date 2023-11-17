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    В Петербурге ожидают гололедицу на «желтый» уровень погодной опасности

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    3 комментария

    «Желтый» уровень погодной опасности объявили в Санкт-Петербурге из-за гололедицы. Он будет действовать до 12 часов воскресенья, 19 ноября. Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщило правительство города.

    Власти Петербурга просят водителей проявлять осторожность и по возможности воздержаться от использования автотранспорта из-за высокого риска ДТП. Также осторожными следует быть и пешеходам, добавили в Смольном.

    Как рассказали синоптики, в Санкт-Петербурге в выходные продолжит холодать. Температура понизится еще на несколько градусов.

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    Комментарии 3

    Гость17 Ноя 2023 в 17:13
    ясно понятно
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