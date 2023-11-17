Немножко солнца и мороз. Какой будет погода в Петербурге на выходных

Зима близко, в Петербурге продолжает холодать. На выходных температура понизится еще на несколько градусов — все из-за скандинавского антициклона, говорит специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус 17 ноября.
«В предстоящие трое суток основную роль в формировании условий погоды в Северной столице будет играть скандинавский антициклон, который, медленно смещаясь к юго-востоку, в понедельник уйдет на юг Предуралья. В такой ситуации вероятность осадков будет невелика, а температурный фон ожидается на 2–3 градуса ниже климатической нормы», — прогнозирует Михаил Леус.
В пятницу, 17 ноября, петербуржцев немного порадует солнце. Днем будет около –4, осадков не предвидится. Ветер подует с юга со скоростью 1–6 м/с.
Ночь субботы подморозит горожан. Ожидается –6…–8 градусов. Днем немного теплее — до –5, ветер юго-западный, 3–8 м/с.
В ночь на воскресенье также –8, днем в районе –3…–5 градусов. Ненадолго выглянет солнце, осадков не ожидается. Ветер южный, 2–7 м/с.
Атмосферное давление на выходных будет немного выше нормы — от 762 до 768 мм рт. ст.
По предварительному прогнозу, характер погоды на следующей неделе не сильно изменится. В Петербурге будет все так же морозно, зато без осадков.
Кажется, в город все-таки пришла некалендарная зима. Уже начали замерзать некоторые водоемы, а больницы Петербурга принимают первых жертв обледеневших тротуаров.