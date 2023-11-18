Петербург обновил температурный минимум осени

Утром в субботу, 18 ноября, самую низкую температуру с начала осени зафиксировали в Петербурге. Столбики термометров на городской метеостанции опустились до отметки в минус 5,4 градуса — это ровно на один градус ниже, чем было вчера. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Сегодня в Петербурге сохранится облачная с прояснениями погода с минимальной вероятностью осадков, при этом местами возможна гололедица.



Температура воздуха днем от –2 до –4 градусов. Ветер задует юго-западный — 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 767 миллиметров ртутного столба — выше нормы.