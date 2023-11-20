Прямая дорога к инсульту: врачи назвали 7 привычных продуктов, в которых слишком много сахара

Любите кисломолочку? А там может быть очень много сахара Фото: Дарья Селенская / Городские порталы Поделиться Поделиться





Сколько вы едите сахара в день? Вы уверены, что точно знаете это? Вот депутаты Госдумы, например, сильно сомневаются в этом и хотят заставить производителей продуктов указывать на упаковках, сколько именно сахара в них содержится (если его количество превышает 5 граммов на 100 граммов продукта). Сейчас производители не только не указывают точное количество сахара в составе продукта, но и зачастую могут маскировать его под другим названием. А ведь он может содержаться там, где вы и в жизни бы не подумали. Вместе с врачами выяснили, какие продукты содержат много сахара (а вы об этом даже не подозревали) и какая вообще существует дневная норма.

Почему много сахара — вредно Сахар в продуктах может быть двух видов — естественным и добавленным. К первой группе относятся сахароза, глюкоза, фруктоза, лактоза и мальтоза — они содержатся во фруктах, овощах и молочных продуктах. Добавленными же, по словам гастроэнтеролога Екатерины Кашух, являются все моно- и дисахариды, использованные при приготовлении или добавленные в уже готовый продукт. Такими считаются столовый белый (или коричневый) сахар и сахара из меда, сиропов, фруктов и овощных соков и их концентратов. Рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) указывают, что каждый день на сахар должно приходиться не более 10% от общего объема съеденных килокалорий.

Екатерина Кашух — врач-эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог. — Допустим, взрослый человек в день потребляет 2 тысячи килокалорий. Из них на долю сахара отводится 200 ккал — это примерно 50–60 граммов (или 10 чайных ложек) сахара. Для сравнения: в одном стакане сладкой газированной воды с сиропом примерно 3–4 ложки сахара, — отметила Екатерина Кашух.

При этом, по словам эксперта, нужно понимать, что глюкоза важна для хорошего самочувствия. В норме она проникает в клетки из пищи с помощью инсулина и там преобразуется в молекулы пировиноградной кислоты (компонент в обмене веществ) и молекулы АТФ — важнейший источник энергии для всего организма.

— Но избыток глюкозы вредит организму — она не успевает усвоиться полностью, остается циркулировать в крови, разрушает клетки и откладывается в виде жира в печени и мышцах, — пояснила Екатерина Кашух. — Это грозит развитием ожирения, сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов. Кроме того, все знают, что сахар вреден для зубов — во рту он создает идеальную питательную среду для патогенных бактерий. В результате их жизнедеятельности зубная эмаль истончается и образуется кариес.



Где прячется сахар Казалось бы, 10–12 чайных ложек сахара за день съесть не так уж и просто, а для того, чтобы придерживаться рекомендаций по здоровому питанию, нужно всего лишь есть поменьше шоколада, тортов и печенья, не пить газировку, сладкий чай или кофе. Но врачи уверяют, что этого недостаточно, поскольку сахар активно применяют в пищевой промышленности и он есть даже в тех продуктах, где его ожидаешь увидеть меньше всего. Например, сахар входит в состав большинства консервированных продуктов: зеленого горошка, кукурузы, фасоли и других. Всё потому, что сахар является природным консервантом. Кроме того, его часто используют в пищевой промышленности, чтобы добиться нужной консистенции продуктов и стабилизировать вкус. Например, в колбасах и сосисках может содержаться до 20 чайных ложек сахара на килограмм продукта.

— Очевидно, что сахар есть в выпечке и кондитерских изделиях. И те, кто старается сократить употребление сахара, в первую очередь отказываются от этих продуктов. Но мало кто обращает внимание, что сахар входит в состав даже некоторых видов черного цельнозернового хлеба — его добавляют, чтобы ускорить процессы брожения, — отметила Екатерина Кашух. — Даже в суши и роллах присутствует сахар — его добавляют в воду, чтобы сваренный в ней рис не рассыпался. В соевом соусе сахар тоже есть. Как и в любом другом — например, в каждой столовой ложке обычного кетчупа не меньше 1 чайной ложки сахара.

По словам эксперта, сахар есть также в кисломолочных продуктах с вкусовыми добавками — сладком йогурте, кефире, творожке или творожной массе. Чтобы вычислить искусственный сахар, нужно сравнить состав этого продукта с тем, где никаких добавок нет.

— В изюме, кураге и черносливе также может содержаться добавленный сахар — плюсом к естественному, который есть во всех фруктах. Дело в том, что сухофрукты часто вымачивают в сахарной воде или сиропе — для придания им привлекательного товарного вида. И может оказаться так, что сухие и не очень красивые сухофрукты окажутся полезнее, чем ровные и яркие, — объяснила Екатерина Кашух.

Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Важный совет — внимательно читайте состав на упаковке, чтобы контролировать употребление сахара. Если его точное содержание не указано, что бывает часто, нужно обратить внимание, на каком месте он стоит в составе. Логика проста: чем ближе сахар к началу, тем больше его в продукте. Кроме того, сахар в составе могут замаскировать под другими названиями или эквивалентными ингредиентами: глюкоза, глюкозно-фруктозный или инвертный сироп, патока или мальтодекстрин, кукурузный, виноградный, фруктовый, кокосовый сахар, ячменный солод и мальтоза. Чем заменить сахар Если избыток сахара так вреден, то чем тогда его можно заменить? Специалисты обращают внимание на то, что выбор сахарозаменителя зависит от того, для чего именно он вам нужен: борьбы с сахарным диабетом, лишним весом или для простой заботы о здоровье. В любом случае нужно в первую очередь посоветоваться с врачом — возможно, смысла убирать сахар из рациона нет.

— Если в рационе соблюдена норма калорий, белка и необходимых витаминов, неважно, из каких источников вы берете остальные калории. Они могут быть как из «медленных» углеводов (крупы, овощи), так и из «быстрых», то есть из сахара, — объясняет врач Виктория Яблокова.

Виктория Яблокова — врач, анестезиолог-реаниматолог, фитнес-тренер, нутрициолог.

Сами сахарозаменители бывают разные. В состав одних входят сахарин, ксилит и цикламат (они могут вызвать расстройство желудка при злоупотреблении), в других — фруктоза. Избыток фруктозы ускоряет накопление жира, от чего быстро развивается жировая болезнь печени, нарушается обмен холестерина и липидов. Особенно сильно риску подвержены пациенты с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, избыточным весом и ожирением.

В первую очередь при выборе сахарозаменителя врачи советуют обратить внимание на стевию. Ее экстракт в 300 раз слаще сахара, а калорий при этом нет. Стевия не участвует в углеводном обмене, и у нее нет никаких ограничений для применения.

— На сегодня доказан вред различных сахарозаменителей. Единственный сахарозаменитель, вред которого не доказан, — стевия, — говорит диетолог Ирина Татарникова. — Но нужно смотреть состав. Следите, чтобы в стевии не было других добавок — искусственных сахарозаменителей, фруктозы и прочих.

Ирина Татарникова — эндокринолог, диетолог Областного центра клинической диетологии и коррекции веса, ассистент кафедры госпитальной терапии НГМУ.

Еще один подходящий сахарозаменитель — эритрол, который подойдет тем, кому стевия покажется горькой. Эритрол не такой сладкий, но может полностью заменить сахар. Правда, в нем все-таки есть немного калорий — около 20 на 100 граммов. Зато у стевии и эритрола есть два больших преимущества: от них не бывает кариеса и они не вызывают вздутия живота, как сахар или другие заменители.