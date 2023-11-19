Ударил ребенка, порвал форму, покусал участкового. Житель Ленобласти может попасть под статью

Житель поселка Глебычево в Выборгском районе Ленобласти преуспел ночью 19 ноября по части злодеяний. Досталось всем — и ребенку, и полиции. А виной всему, как обычно, алкоголь.



Накануне вечером участковый уполномоченный отправился в Глебычево, чтобы навестить одну семью, где якобы бьют ребенка. Пожаловался на безобразие отец, который указал на нового сожителя своей бывшей жены. Младшего лейтенанта встретил подвыпивший 36-летний мужчина, который стал оскорблять представителя власти, угрожать физической расправой и хвататься за форму. Обмундирование он, кстати, умудрился порвать, после чего убежал.

