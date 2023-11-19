Певец Егор Крид подал в суд на Екатерину Мизулину

Певец Егор Булаткин, более известный как Егор Крид, подал в суд на главу «Лиги безопасного интернета» Екатерину Мизулину. Иск зарегистрировал Замоскорецкий суд Москвы.



Размер претензий не уточняется, известно лишь, что дело касается защиты чести, достоинства и деловой репутации. Как уточняет РИА Новости, Мизулина, комментируя блокировку аккаунтов россиян на платформе Twitch, назвала Егора Крида «главным скамером (мошенником) страны».



Дело пока не принято к производству.



Екатерина Мизулина последовательно занимается публичными личностями. Недавно, например, она попросила проверить известных блогеров после дела Аяза Шабутдинова. Список на проверку — читайте здесь.

