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    Певец Егор Крид подал в суд на Екатерину Мизулину

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    33 комментария

    Певец Егор Булаткин, более известный как Егор Крид, подал в суд на главу «Лиги безопасного интернета» Екатерину Мизулину. Иск зарегистрировал Замоскорецкий суд Москвы.

    Размер претензий не уточняется, известно лишь, что дело касается защиты чести, достоинства и деловой репутации. Как уточняет РИА Новости, Мизулина, комментируя блокировку аккаунтов россиян на платформе Twitch, назвала Егора Крида «главным скамером (мошенником) страны».

    Дело пока не принято к производству.

    Екатерина Мизулина последовательно занимается публичными личностями. Недавно, например, она попросила проверить известных блогеров после дела Аяза Шабутдинова. Список на проверку — читайте здесь.

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    Комментарии 33

    Гость19 Ноя 2023 в 20:28
    Жабогадюкинг. Найс.
    +0−3
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