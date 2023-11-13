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    Екатерина Мизулина попросила проверить известных блогеров после дела Шабутдинова

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    Лига безопасного интернета обратилась в полицию Москвы с просьбой проверить известных блогеров и бизнес-тренеров. Об этом 13 ноября заявила в своем телеграм-канале глава Лиги Екатерина Мизулина.

    Среди тех, кого предлагается проверить, блогеры Эдвард Бил (пранкер, 6,23 млн подписчиков на Youtube), Ксения Губина (родолог, 21,9 тысяч подписчиков в Telegram), Тата Феодориди (психолог, 525 тысяч подписчиков), Асхаб Тамаев (основатель Hype Fighting Championship, 1,3 млн подписчиков), Гусейн Гасанов (бизнес-коуч, 27,3 млн подписчиков) и другие.

    По мнению Мизулиной, они могли действовать по схожему «мошенническому сценарию», что и задержанный Аяз Шабутдинов.

    Аяз Шабутдинов — бизнес-тренер и основатель «Лайк Центра», который обучает начинающих предпринимателей. Его задержали 3 ноября. По версии следствия, он вместе с коллегами «создавал у граждан ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам», что не соответствовало действительности.

    У блогера почти 2 миллиона подписчиков. До уголовного преследования Шабутдинова называли «новым Тиньковым и Довганем в одном флаконе». Подробности читайте в материале «Фонтанки».

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