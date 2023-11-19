Офис Урсулы фон дер Ляйен поддержал закрытие границы с Россией

Офис председателя Еврокомиссии поддержал решение Финляндии частично закрыть границу с Россией, сообщила член Европейской комиссии Ютта Урпилайнен.



Как рассказала финским журналистам Урпилайнен 19 ноября, она контактировала с комиссаром ЕС по внутренним делам Ильвой Йоханссон по поводу ситуации на границе с Финляндией. И, по словам Урпилайнен, офис председателя комиссии Урсулы фон дер Ляйен также поддержал действия Финляндии на пунктах пересечения границы с Россией.

Тем временем на финской границе, как писала «Фонтанка», появились военные. Инженерные подразделения занимаются строительством защитных сооружений.