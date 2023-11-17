Путин назвал сексуальные меньшинства частью общества

Сексуальное меньшинство также является частью общества, и представители этих меньшинств тоже имеют право выигрывать конкурсы, в том числе и в сфере культуры. Об этом заявил 17 ноября президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания IX Культурного форума в Петербурге.



Глава государства обратил внимание, что в западных странах существует тенденция: чтобы что-то выиграть, «нужно либо рассказать, написать, либо показать из жизни сексуальных меньшинств, трансгендеров и каких-то еще трансформаторов».



«Но вот что я хотел бы сказать, неожиданную вещь скажу. Они тоже, эти темы и эти люди, имеют право на то, чтобы выигрывать, показывать, рассказывать. Потому что это тоже часть общества. Это тоже то, чем живут люди. Плохо, если только они выигрывают всякие конкурсы. Вот это ни к чему. Но это стремление к равноправию. <…> Оно, это равноправие, должно быть везде, во всём — в том числе в конкурсах в сфере культуры», — подчеркнул президент.

