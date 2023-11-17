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    США внесли в черный список четыре компании, якобы связанные с РФ и Венесуэлой

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    Министерство торговли США внесло в «черный список» четыре компании, две из которых якобы связаны с Россией. Ограничения вводятся в отношении Novax Group S. A., Zero Waste Global SA, Aerofalcon S. L. и Si2 Microsystems Private Limited. Об этом 17 ноября говорится в уведомлении, размещенном в сборнике официальных документов правительства Соединенных Штатов.

    Компании Novax Group S. A. и Zero Waste Global SA обвиняются в связях с Венесуэлой, Коста-Рикой и Панамой. В Минторге США считают, что они поставляли авиазапчасти американского производства правительству президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Испанская компания Aerofalcon S. L. также заподозрена в поставках авиазапчастей в Венесуэлу. Деятельность компаний признана противоречащей национальным интересам США.

    Индийскую компанию Si2 Microsystems Private Limited обвиняют в оказании поддержки российской военной и/или оборонной промышленности. Novax Group S. A. — в сотрудничестве с РФ.

    Документ планируется опубликовать 21 ноября.

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