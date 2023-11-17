На станции Ручьи горел огонь под вагонами. В ОЖД рассказали, почему это не страшно

Пламя под вагонами грузового состава прямо на путях у железнодорожной станции в Петербурге заметили днем 17 ноября очевидцы. Оказалось, что это был не пожар, а технологический процесс.

Картина на фото с железнодорожной станции Ручьи, присланных читателем, действительно может насторожить незнающего человека: прямо на рельсах под двумя грузовыми вагонами горит огонь, поднимается черный дым. В пресс-службе ОЖД «Фонтанке» пояснили, что таким образом разогревали щебень в вагоне, чтобы обеспечить его дальнейшую выгрузку.