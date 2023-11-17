«Уважаемый ChatGPT, вот евангельская цитата». Священник РПЦ рассказал о написании проповеди при помощи нейросети

Священники иногда в шутку предлагают нейросетям придумать проповедь, но после литургии такие «произведения» никогда не звучат в церкви. Об этом в пятницу, 17 ноября, рассказал руководитель информслужбы Московской епархии РПЦ священник Александр Волков, передают «Вести».

«Уважаемый ChatGPT, вот евангельская цитата такая-то и такая-то, напиши на нее проповедь. И он пишет», — рассказал Волков в ходе круглого стола «Межкультурный взгляд на глобальные вызовы развития искусственного интеллекта».

