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    «Уважаемый ChatGPT, вот евангельская цитата». Священник РПЦ рассказал о написании проповеди при помощи нейросети

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    Священники иногда в шутку предлагают нейросетям придумать проповедь, но после литургии такие «произведения» никогда не звучат в церкви. Об этом в пятницу, 17 ноября, рассказал руководитель информслужбы Московской епархии РПЦ священник Александр Волков, передают «Вести».

    «Уважаемый ChatGPT, вот евангельская цитата такая-то и такая-то, напиши на нее проповедь. И он пишет», — рассказал Волков в ходе круглого стола «Межкультурный взгляд на глобальные вызовы развития искусственного интеллекта».

    Священнослужитель признался, что формально это будет текст, который имеет право на существование. «Но ни один нормальный священник не возьмет телефон и не будет своим прихожанам с амвона зачитывать проповедь, которую ему написала условная Алиса», — объяснил он.

    Недавно стало известно, что YouTube обязан маркировать контент, созданный нейросетями.

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    НейросетиРПЦСвященник
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    Комментарии 10

    Гость17 Ноя 2023 в 15:07
    " Америку открыл"
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