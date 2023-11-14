YouTube обяжет маркировать контент, созданный нейросетями

Видеохостинг YouTube начнет требовать от авторов помечать созданный нейросетями реалистичный контент. Пользователей в таких случаях будут информировать, что видео было изменено или сгенерировано искусственно.
Изменения правила видеохостинга внесут в ближайшие месяцы, сообщили 14 ноября в блоге платформы вице-президенты YouTube по управлению продуктами Дженифер Фланнери О’Коннор и Эмили Моксли. В частности, от авторов видео потребуют раскрывать информацию о том, когда был создан измененный или искусственно сгенерированный реалистичный контент. В том числе, речь идет о контенте, созданном при помощи инструментов на базе искусственного интеллекта. Это может быть видео, реалистично показывающее событие, которого никогда не происходило, или человека, который говорит и делает что-то, чего никогда не говорил и не делал.
«Это особенно важно, когда в контенте обсуждаются деликатные темы, такие как выборы, продолжающиеся конфликты, кризисные ситуации, связанные со здравоохранением, или государственные лица», — говорится в сообщении.
С обновлением YouTube будет предлагать авторам при загрузке видео указать, что оно содержит реалистично измененный или созданный нейросетью контент. Зрители же будут видеть соответствующую пометку в описании к видео, а иногда и непосредственно в плеере. В отдельных случаях, когда такие видео нарушают правила сообщества, они будут удаляться независимо от того, есть ли у них эта пометка. Например, если видео демонстрирует реалистичное насилие с целью шокировать или вызвать отвращение у зрителей.
Контент авторов, которые будут постоянно выбирать не раскрывать, что видео сгенерировано искусственно, может быть удален. Также таких авторов могут исключить из партнерской программы YouTube или подвергнуть другим штрафам.
Помимо этого YouTube предоставит возможность запрашивать удаление видео, сгенерированных нейросетями, через процедуру запроса конфиденциальности. Речь идет о видео, на которых можно идентифицировать человека, включая его лицо и голос. А музыкальные лейблы и дистрибьюторы смогут запрашивать удаление контента, в котором использован искусственно сгенерированный голос, имитирующий уникальный голос конкретного исполнителя.