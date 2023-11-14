YouTube обяжет маркировать контент, созданный нейросетями

Видеохостинг YouTube начнет требовать от авторов помечать созданный нейросетями реалистичный контент. Пользователей в таких случаях будут информировать, что видео было изменено или сгенерировано искусственно.



Изменения правила видеохостинга внесут в ближайшие месяцы, сообщили 14 ноября в блоге платформы вице-президенты YouTube по управлению продуктами Дженифер Фланнери О’Коннор и Эмили Моксли. В частности, от авторов видео потребуют раскрывать информацию о том, когда был создан измененный или искусственно сгенерированный реалистичный контент. В том числе, речь идет о контенте, созданном при помощи инструментов на базе искусственного интеллекта. Это может быть видео, реалистично показывающее событие, которого никогда не происходило, или человека, который говорит и делает что-то, чего никогда не говорил и не делал.