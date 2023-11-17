Ресторатор получила два года условно за нападение на зампрокурора Выборга

Суд в Петербурге вынес приговор по делу о применении силы к зампрокурора Выборгского района Ленобласти. Ресторатор Ариадна Бессонова признана виновной и приговорена к двум годам лишения свободы условно. В отношении ее мужа, Валерия Кожухаря, уголовное дело прекращено в связи со смертью подсудимого, пишет 17 ноября портал 47News со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Адвокат Бессоновой Даниил Белов сообщил изданию, что гособвинение запрашивало реальный срок для его подзащитной — два года колонии-поселения. Бессонова вину не признала и намерена обжаловать приговор, в том числе в отношении супруга.