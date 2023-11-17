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    Ресторатор получила два года условно за нападение на зампрокурора Выборга

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    Суд в Петербурге вынес приговор по делу о применении силы к зампрокурора Выборгского района Ленобласти. Ресторатор Ариадна Бессонова признана виновной и приговорена к двум годам лишения свободы условно. В отношении ее мужа, Валерия Кожухаря, уголовное дело прекращено в связи со смертью подсудимого, пишет 17 ноября портал 47News со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

    Адвокат Бессоновой Даниил Белов сообщил изданию, что гособвинение запрашивало реальный срок для его подзащитной — два года колонии-поселения. Бессонова вину не признала и намерена обжаловать приговор, в том числе в отношении супруга.

    Заседание было перенесено в Пушкинский районный суд Петербурга по инициативе подсудимой. Жалобу рассматривала коллегия Верховного суда. Как отмечал прежний юрист Бессоновой, материалы в Выборге могут рассмотреть необъективно из-за должности потерпевшей.

    В августе 2021 года в Выборге было возбуждено уголовное дело в отношении ресторатора Ариадны Бессоновой и ее мужа Валерия Кожухаря. Супругам вменяли применение насилия к представителю власти. По версии следствия, хозяева кафе «Папарацци» напали на заместителя городского прокурора Елену Новосельцеву, которая пришла в заведение с проверкой по сигналу о задержке зарплаты.

    Вскоре в соцсетях появилось видео потасовки, которое вызвало неоднозначную реакцию общественности. На кадрах видно, что зампрокурора набрасывается на супругов, а они пытаются защититься. Валерий Кожухарь был арестован, но в начале декабря 2021 года скончался. Ариадна Бессонова два месяца провела под домашним арестом, затем — под подпиской о невыезде.

    Автор: youtube.com/andreykarlov

    После публикации видео с происшествием в кафе глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад, на какие доказательства сотрудники СК опирались при предъявлении обвинения.

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