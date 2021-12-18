Видео раскрыло детали потасовки между архитектором и зампрокурора Выборга

В соцсетях 18 декабря появилась видеозапись потасовки между заместителем выборгского прокурора Еленой Новосельцевой и хозяевами кафе «Папарацци» в Выборге — 63-летним архитектором Валерием Кожухарём и его супругой Ариадной Бессоновой. Дело, возбуждённое после конфликта, сейчас находится в Выборгском городском суде, он намерен огласить приговор 22 декабря. Подробности сообщает 47news.

Конфликт произошёл ещё 3 августа. После этого СК возбудил уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Кожухаря арестовали. А через некоторое время он умер.



Зампрокурора Новосельцева — рослая женщина в плаще, формы на ней нет. Кожухарь отталкивает её со словами: «Женщина, вы что? Вы как ведете себя? Кто вы такая? Представьте документы. Вы что здесь скандал учиняете? Присутственное заведение. Ужас какой. Сумасшествие».

Ариадна Бессонова разъяснила издания, что причиной визита сотрудницы прокуратуры стало обращение уволенной официантки. «Я заметила, что в её смены стали пропадать деньги из кассы. Расстались мирно, но через месяц пришла и начала требовать денег — якобы в счет компенсации за то, что она в течение двух недель не могла никуда устроиться. Я отказала. Она написала в прокуратуру — мол, мы задерживаем зарплаты, торгуем алкоголем и вообще трудоустраиваем несовершеннолетних», — рассказала Бессонова.

«Кафе работает 15 лет, были проверки вплоть до военной прокуратуры. Но никто не позволял себя так вести. О том, что в зал зашла зампрокурора, я узнала только на допросе в СК. А что ее спутницы были коллегами — на очных ставках», — добавляет Бессонова.

