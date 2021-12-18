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Видео раскрыло детали потасовки между архитектором и зампрокурора Выборга

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В соцсетях 18 декабря появилась видеозапись потасовки между заместителем выборгского прокурора Еленой Новосельцевой и хозяевами кафе «Папарацци» в Выборге — 63-летним архитектором Валерием Кожухарём и его супругой Ариадной Бессоновой. Дело, возбуждённое после конфликта, сейчас находится в Выборгском городском суде, он намерен огласить приговор 22 декабря. Подробности сообщает 47news.

Конфликт произошёл ещё 3 августа. После этого СК возбудил уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Кожухаря арестовали. А через некоторое время он умер.

Зампрокурора Новосельцева — рослая женщина в плаще, формы на ней нет. Кожухарь отталкивает её со словами: «Женщина, вы что? Вы как ведете себя? Кто вы такая? Представьте документы. Вы что здесь скандал учиняете? Присутственное заведение. Ужас какой. Сумасшествие».

Ариадна Бессонова разъяснила издания, что причиной визита сотрудницы прокуратуры стало обращение уволенной официантки. «Я заметила, что в её смены стали пропадать деньги из кассы. Расстались мирно, но через месяц пришла и начала требовать денег — якобы в счет компенсации за то, что она в течение двух недель не могла никуда устроиться. Я отказала. Она написала в прокуратуру — мол, мы задерживаем зарплаты, торгуем алкоголем и вообще трудоустраиваем несовершеннолетних», — рассказала Бессонова.

«Кафе работает 15 лет, были проверки вплоть до военной прокуратуры. Но никто не позволял себя так вести. О том, что в зал зашла зампрокурора, я узнала только на допросе в СК. А что ее спутницы были коллегами — на очных ставках», — добавляет Бессонова.

Через два дня Валерий Кожухарь был заключен под стражу. В следственном изоляторе он провел 41 день, а его жена находилась под домашним арестом. Адвокат убедил супругов, что нужно признать вину и отозвать встречное заявление о превышении зампрокурора полномочий. Тогда их перевели под подписку о невыезде.

8 декабря Кожухарь скончался от разрыва сердечной аорты. 13 декабря его похоронили. «Он был здоровым человеком. Но сначала задержание, затем СИЗО... Он весь высох. Пошел ставить на кухню чайник, сильно вздохнул и умер. В последнее время говорил, что желание у него только одно — чтобы все от нас отстали», — рассказывает его супруга.

Валерий Кожухарь в индустрии реставрации с 1994 года. В прошлом работал на объектах в Риме и на Валааме. Выборгской прессе как эксперт комментировал работы на Крепостном валу и реставрацию Часовой башни.

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Комментарии (16)

266946117
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный м.омент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
FedorGr
Да. Там услышал и принял отмазку А у нас в Выборге.. так всегда. Эта фраза оправдывает в Выборге, любой беспредел. Странно, что они в одном кафе стали бухать.
Hutu
Вот такие у нас теперь зампрокурора.... и архитекторы..... под стать державе......
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