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    Дело о нападении на зампрокурора Выборга дошло до Петербурга. Должность потерпевшей помешала процессу в области

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    5 комментариев

    В Петербурге суд зарегистрировал дело о нападении на сотрудницу областной прокуратуры. Решение Верховного суда лишило её возможности в родном Выборге услышать приговор единственной выжившей обвиняемой.

    Уголовное дело в отношении Валерия Кожухаря и Ариадны Бессоновой поступило в Пушкинский районный суд Петербурга, сообщает объединённая пресс-служба судов города 24 октября. Материалы переданы судье, к производству они пока не приняты.

    Кожухарю и Бессоновой вменяют применение неопасного для жизни насилия к представителю власти (ст. 318 УК). По версии следствия, в августе прошлого года супруги повздорили с заместителем выборгского городского прокурора Еленой Новосельцевой, которая пришла с проверкой в их кафе в Выборге после сигнала о невыплате зарплаты.

    В деле зафиксированы множественные толчки и удар по рукам сотрудницы от 63-летнего архитектора Кожухаря и два удара по телу от Бессоновой. Последняя, уверено следствие, ещё и пнула зампрокурора ногой в живот.

    На видео из кофейни конфликт напористой Новосельцевой и супругов-рестораторов выглядит не таким однозначным.

    После случившегося Бессонову отправили под домашний арест, её супруга — в СИЗО. Мужчина провёл под стражей 41 день и умер в начале декабря. Дело в отношении него было прекращено в связи со смертью — это нереабилитирующее основание. Позднее Леноблсуд отменил это решение и постановил заново рассмотреть материалы.

    Разбирательство несколько месяцев шло в Выборгском городском суде Ленобласти. В сентябре защита Бессоновой через Верховный суд добилась изменения подсудности. Адвокат Сергей Штерн настаивал, что материалы могут быть рассмотрены необъективно из-за должности потерпевшей и провинциальности райцентра, пишет 47news.

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    Комментарии 5

    Slava_Rossii224 Окт 2022 в 17:45
    Т.е. эта здоровая тетка, которая на видео устраивает драку и есть потерпевшая? Я удивляюсь российскому "правосудию".
    +0−0
    Nikonorr24 Окт 2022 в 17:39
    А зам прокурора за превышение и проведение порочащее честь мундира не уволили????
    +1−0
    Kostyn24 Окт 2022 в 17:23
    Вот говорят, что Питер это сам город плюс Петродворец, Петергоф, Ломоносов, Пушкин и Павловск. А я не согласен! Для меня Питер это Выборг, Кронштадт, Гатчина и Старая Ладога.
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