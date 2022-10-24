Дело о нападении на зампрокурора Выборга дошло до Петербурга. Должность потерпевшей помешала процессу в области

Уголовное дело в отношении Валерия Кожухаря и Ариадны Бессоновой поступило в Пушкинский районный суд Петербурга, сообщает объединённая пресс-служба судов города 24 октября. Материалы переданы судье, к производству они пока не приняты.

В Петербурге суд зарегистрировал дело о нападении на сотрудницу областной прокуратуры. Решение Верховного суда лишило её возможности в родном Выборге услышать приговор единственной выжившей обвиняемой.

Кожухарю и Бессоновой вменяют применение неопасного для жизни насилия к представителю власти (ст. 318 УК). По версии следствия, в августе прошлого года супруги повздорили с заместителем выборгского городского прокурора Еленой Новосельцевой, которая пришла с проверкой в их кафе в Выборге после сигнала о невыплате зарплаты.

В деле зафиксированы множественные толчки и удар по рукам сотрудницы от 63-летнего архитектора Кожухаря и два удара по телу от Бессоновой. Последняя, уверено следствие, ещё и пнула зампрокурора ногой в живот.

На видео из кофейни конфликт напористой Новосельцевой и супругов-рестораторов выглядит не таким однозначным.

После случившегося Бессонову отправили под домашний арест, её супруга — в СИЗО. Мужчина провёл под стражей 41 день и умер в начале декабря. Дело в отношении него было прекращено в связи со смертью — это нереабилитирующее основание. Позднее Леноблсуд отменил это решение и постановил заново рассмотреть материалы.

Разбирательство несколько месяцев шло в Выборгском городском суде Ленобласти. В сентябре защита Бессоновой через Верховный суд добилась изменения подсудности. Адвокат Сергей Штерн настаивал, что материалы могут быть рассмотрены необъективно из-за должности потерпевшей и провинциальности райцентра, пишет 47news.