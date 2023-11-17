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    Извините, что помешал вам деньги прятать. Супруги избежали срока за перевозку тысяч евро в лифчике из Финляндии в Россию

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    Супруги пытались незаконно перевезти 24 600 евро из Финляндии в Россию, спрятав их в бюстгальтере и в подголовниках автомобиля. Суд приговорил их к условному сроку, но отклонил обвинение в перевозке 286 000 евро из-за недостатка доказательств, сообщают финские СМИ.

    Супруги, ехавшие на родину, были задержаны в Виролахти в сентябре 2022 года. Правоохранительные органы нашли 10 000 евро в подголовниках автомобиля, еще 14 600 евро — в бюстгальтере женщины. Пара получила пять месяцев лишения свободы условно за злостное нарушение санкционного законодательства — вывоз валюты в Россию запрещен из-за событий на Украине.

    Уездный суд Кюменлааксо не посчитал, что 24 600 евро предназначались на путешествие. На суде женщина заявила, что 10 тысяч евро она планировала отдать матери, которая живет в Молдавии. Суд счел это объяснение неубедительным.

    При этом второе обвинение было отклонено. Прокуратура полагает, что супруги 28 раз снимали крупные суммы денег в банкоматах на юге Финляндии и вывозили их в Россию — в общей сложности 286 тысяч евро. Обвинение запросило до 2,5 года тюрьмы для мужчины и до 2,5 условно для женщины. По словам задержанных, большая часть денег была потрачена в Финляндии и других странах Европы. Оба отрицают факт совершения преступления.

    Уездный суд отклонил обвинение в перевозке 286 000 евро в Россию из-за недостатка доказательств. В итоге супругов обязали передать государству найденные в машине 24 600 евро и все 11 банковских карт.

    Решение суда не является окончательным и может быть обжаловано.

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