Извините, что помешал вам деньги прятать. Супруги избежали срока за перевозку тысяч евро в лифчике из Финляндии в Россию

Супруги пытались незаконно перевезти 24 600 евро из Финляндии в Россию, спрятав их в бюстгальтере и в подголовниках автомобиля. Суд приговорил их к условному сроку, но отклонил обвинение в перевозке 286 000 евро из-за недостатка доказательств, сообщают финские СМИ.

Супруги, ехавшие на родину, были задержаны в Виролахти в сентябре 2022 года. Правоохранительные органы нашли 10 000 евро в подголовниках автомобиля, еще 14 600 евро — в бюстгальтере женщины. Пара получила пять месяцев лишения свободы условно за злостное нарушение санкционного законодательства — вывоз валюты в Россию запрещен из-за событий на Украине.