Трал уронил многотонный груз и раздавил легковую машину на Трефолева

Грузовой автомобиль потерял перевозимый груз в Кировском районе Петербурга утром 17 ноября. Тяжелый противовес упал прямо на припаркованную машину.
В половине десятого часа утра возле дома 29 по улице Трефолева с трала слетели противовесы для автокрана весом в 10 тонн, сообщает читатель «Фонтанки» Иван. Они упали на припаркованный LADA Largus, буквально раздавив ему левую сторону. Основной удар пришелся на водительское место.
К счастью, водителя «Лады» в машине в этот момент не было, и в ДТП никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. «На белой «Ладе», по всей видимости, приехали электрики на монтаж. Внутри зажало лестницу и часть инструмента», — добавил очевидец. По данным «Фонтанки», белый универсал 2019 года выпуска принадлежит лизинговой фирме.
ДТП практически перегородило проезд по Трефолева от Севастопольской улицы к Баррикадной, оставив проезд только по трамвайным путям. Но пробки, по данным «Яндекс.Пробок», там сейчас не наблюдается.