    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как -6

    0 м/с, штиль

    767мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.95eur96.59

    Трал уронил многотонный груз и раздавил легковую машину на Трефолева

    1714
    12 комментариев

    Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Грузовой автомобиль потерял перевозимый груз в Кировском районе Петербурга утром 17 ноября. Тяжелый противовес упал прямо на припаркованную машину.

    В половине десятого часа утра возле дома 29 по улице Трефолева с трала слетели противовесы для автокрана весом в 10 тонн, сообщает читатель «Фонтанки» Иван. Они упали на припаркованный LADA Largus, буквально раздавив ему левую сторону. Основной удар пришелся на водительское место.

    ПоделитьсяПоделиться

    К счастью, водителя «Лады» в машине в этот момент не было, и в ДТП никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. «На белой «Ладе», по всей видимости, приехали электрики на монтаж. Внутри зажало лестницу и часть инструмента», — добавил очевидец. По данным «Фонтанки», белый универсал 2019 года выпуска принадлежит лизинговой фирме.

    ДТП практически перегородило проезд по Трефолева от Севастопольской улицы к Баррикадной, оставив проезд только по трамвайным путям. Но пробки, по данным «Яндекс.Пробок», там сейчас не наблюдается.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургДТПДТП в ПетербургеДТП с грузовикомГрузовик уронил груз
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close