На Чукотке в тундре нашли женщину, потерявшуюся неделю назад

Жительница села Нешкан провела в тундре семь дней. Женщину удалось найти и спасти, сообщает 17 ноября ТАСС со ссылкой на администрацию Чукотского муниципального района.



Трое жителей села 10 ноября возвращались домой из оленеводческой бригады, в которой они гостили. В 50 километрах от села один из двух снегоходов провалился под лед. Один человек отправился за помощью, двое других решили ждать на месте с запасом продуктов. В тундре началась пурга, вернуться к оставшимся людям удалось только 12 ноября , но у места ЧП их уже не было. Как выяснилось позже, оставшийся мужчина решил самостоятельно идти в село за помощью.

