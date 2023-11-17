На Чукотке в тундре нашли женщину, потерявшуюся неделю назад

Жительница села Нешкан провела в тундре семь дней. Женщину удалось найти и спасти, сообщает
Трое жителей села 10 ноября возвращались домой из оленеводческой бригады, в которой они гостили. В 50 километрах от села один из двух снегоходов провалился под лед. Один человек отправился за помощью, двое других решили ждать на месте с запасом продуктов. В тундре началась пурга, вернуться к оставшимся людям удалось только
Нашли ее примерно в 20 километрах от села и привезли домой. С ней всё нормально, обморожения нет, в медицинской помощи не нуждается, рассказала ИА «Чукотка» глава администрации села Нешкан Анастасия Кергинват.
Село Нешкан расположено в Чукотском районе Чукотского автономного округа, в нем проживают около 700 человек.