Арестован экс-глава правительства Самарской области Виктор Кудряшов

Бывший глава самарского правительства Виктор Кудряшов встретит Новый год в камере следственного изолятора. Экс-чиновник арестован до 12 января 2024 года, передает 16 ноября РИА Новости.
Кудряшова обвиняют в превышении должностных полномочий при строительстве метро. Следствие утверждает, что он сфабриковал увеличение стоимости станции в интересах одной из компаний.
Напомним, бывший председатель правительства Самарской области Кудряшов и врио министра строительства региона Михаил Асеев были задержаны после обысков. 14 ноября Кудряшов подал в отставку по состоянию здоровья. Он решил уйти с госслужбы после того, как суд 13 ноября разрешил провести обыски в его доме и на работе.
Виктор Кудряшов — уроженец Тюменской области, большую часть жизни провел в Самаре, выпускник Самарского государственного экономического университета, кандидат экономических наук.
В девяностые возглавил отдел инвестиционной политики департамента по экономике. Недолго проработав там, он ушел в бизнес, где начал трудиться вместе с Дмитрием Азаровым — ныне губернатором Самарской области.