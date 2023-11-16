Арестован экс-глава правительства Самарской области Виктор Кудряшов

Бывший глава самарского правительства Виктор Кудряшов встретит Новый год в камере следственного изолятора. Экс-чиновник арестован до 12 января 2024 года, передает 16 ноября РИА Новости.



Кудряшова обвиняют в превышении должностных полномочий при строительстве метро. Следствие утверждает, что он сфабриковал увеличение стоимости станции в интересах одной из компаний.



Напомним, бывший председатель правительства Самарской области Кудряшов и врио министра строительства региона Михаил Асеев были задержаны после обысков. 14 ноября Кудряшов подал в отставку по состоянию здоровья. Он решил уйти с госслужбы после того, как суд 13 ноября разрешил провести обыски в его доме и на работе.