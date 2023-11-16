ВСУ атаковали Россию новыми беспилотниками: новости СВО за 16 ноября

Россию впервые атаковали дроны, сделанные в Испании Фото: Роман Данилкин / 63.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 16 ноября.

В воинской части под Волгоградом прогремели взрывы В ночь на 16 ноября в воинской части под Волгоградом произошел пожар. Как сообщает корреспондент V1.RU, первыми о пожаре и взрывах рассказали местные жители, после чего информацию подтвердили в экстренных службах региона.

Первый взрыв прогремел около часа ночи, очевидцы сообщали, что взорвались склады или поезд со снарядами. Позже появились первые кадры с места происшествия.

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Возгорание подтвердил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

— На территории одной из воинских частей около поселка Котлубань произошло возгорание. Пожар был оперативно локализован и потушен силами противопожарной службы региона, МЧС и Минобороны, — заявил губернатор. — Пострадавших и повреждений гражданских объектов нет. Обстоятельства возгорания выясняются.



Жители Котлубани сообщали, что перед взрывом был характерный звук пролетающего беспилотника, однако официальной информации об атаке БПЛА нет.

Сашу Скочиленко приговорили к семи годам колонии за фейки об армии Суд приговорил художницу Сашу Скочиленко к семи годам колонии, на оглашении приговора присутствовал корреспондент «Фонтанки». Ее обвиняют в фейках о Российской армии — девушка заменяла ценники в «Перекрестке» на антивоенные стикеры. Художница не признала свою вину.

— Я глубоко убеждена, что действовала в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, но боюсь, что понимаю статью иначе, — заявила Саша Сколиченко в зале суда.



Девушку задержали 11 апреля 2022 года. Ее акцию с заменой ценников тогда расценили как «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти».

ВСУ впервые атаковали Россию испанскими беспилотниками Вооруженные силы Украины впервые использовали испанские беспилотники Columba в атаке на территорию России. Как сообщает SHOT, такой дрон со взрывчаткой нашел житель Смоленска.

50-летний житель поселка Пасово Заднепровского района Смоленска обнаружил беспилотник у своего частного дома. Второй дрон Columba нашли сотрудники полиции в соседнем лесу. В результате падения беспилотников никто не пострадал.



Беспилотники Columba производит испанская компания Spaitech, в основном они предназначены для разведки. ВСУ переделывает их в ударные — такой беспилотник может нести до 7 кг взрывчатки и пролететь 120 километров.

Финляндия закроет четыре пограничных перехода на границе с Россией Финляндия решила закрыть четыре пункта пропуска на границе с Россией: «Торфиновку», «Брусничное» и «Светогорск» в Ленобласти и «Вяртсиля» в Карелии. Об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо.

Пограничные переходы закроют в ночь на субботу, 18 ноября, до 18 февраля 2024 года. Власти Финляндии не уточнили, как будут работать остальные пункты пропуска — всего на границе России и Финляндии их девять.



Причиной закрытия пунктов стал рост числа прибывающих, которые запрашивают убежище. Финляндия отметила, что многие из прибывающих не имеют необходимых документов.

Пять беспилотников сбили у Крыма и над Брянской областью 16 ноября силы ПВО сбили пять БПЛА. Об этом сообщило Минобороны России.



— Два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области, и еще три БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря около побережья Республики Крым, — заявили в ведомстве.

