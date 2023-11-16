МРОТ повысили. Госдума обещает, что зарплаты вырастут почти у 5 млн россиян

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о повышении МРОТ в
Минимальный размер оплаты труда в 2024 году вырастет на 18,5% и составит
«Важное решение, которое защитит людей, повысит реальные доходы. Кроме того, от величины МРОТ зависит размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, больничных и других обязательных выплат социального страхования», — подчеркнул Володин на пленарном заседании.
МРОТ проиндексировали по поручению президента Владимира Путина, чтобы увеличить отрыв между минимальным размером отплаты труда и прожиточным минимумом.