    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Облачно, Снег

    Ощущается как -5

    2 м/с, сев

    763мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd89.46eur97.13

    МРОТ повысили. Госдума обещает, что зарплаты вырастут почти у 5 млн россиян

    1428
    19 комментариев

    Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о повышении МРОТ в 2024 году. Об этом сообщается на сайте парламента в четверг, 16 ноября.

    Минимальный размер оплаты труда в 2024 году вырастет на 18,5% и составит 19 тысяч 242 рубля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, таким образом, зарплата увеличится у 4,8 миллиона россиян.

    «Важное решение, которое защитит людей, повысит реальные доходы. Кроме того, от величины МРОТ зависит размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, больничных и других обязательных выплат социального страхования», — подчеркнул Володин на пленарном заседании.

    МРОТ проиндексировали по поручению президента Владимира Путина, чтобы увеличить отрыв между минимальным размером отплаты труда и прожиточным минимумом.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном

    По теме

    МРОТ
    ЛАЙК0
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 19

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    19
    close