МРОТ повысили. Госдума обещает, что зарплаты вырастут почти у 5 млн россиян

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о повышении МРОТ в 2024 году . Об этом сообщается на сайте парламента в четверг, 16 ноября.



Минимальный размер оплаты труда в 2024 году вырастет на 18,5% и составит 19 тысяч 242 рубля . По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, таким образом, зарплата увеличится у 4,8 миллиона россиян.

«Важное решение, которое защитит людей, повысит реальные доходы. Кроме того, от величины МРОТ зависит размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, больничных и других обязательных выплат социального страхования», — подчеркнул Володин на пленарном заседании.