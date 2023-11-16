Ургант ни при чем? В МГИМО заявили, что замдекана журфака Кобаладзе ушел по собственному желанию

Заместитель декана факультета международной журналистики МГИМО Юрий Кобаладзе 14 ноября уволился из вуза. В заявлении он указал, что покидает место работы по собственному желанию, сообщили 16 ноября РБК в пресс-службе вуза.



Студенты МГИМО накануне рассказали MSK1.RU, что Кобаладзе поставил их в известность, что уходит из университета. Обучающиеся считают, что преподавателя вынудили написать заявление об увольнении. По их словам, у замдекана возникли проблемы после того, как в октябре он пригласил телеведущего Ивана Урганта прочитать лекцию о налаживании личных связей в медиапространстве. Также они говорят, что Кобаладзе часто приглашал известных людей выступить в стенах МГИМО.