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    Ургант ни при чем? В МГИМО заявили, что замдекана журфака Кобаладзе ушел по собственному желанию

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    4 комментария

    Заместитель декана факультета международной журналистики МГИМО Юрий Кобаладзе 14 ноября уволился из вуза. В заявлении он указал, что покидает место работы по собственному желанию, сообщили 16 ноября РБК в пресс-службе вуза.

    Студенты МГИМО накануне рассказали MSK1.RU, что Кобаладзе поставил их в известность, что уходит из университета. Обучающиеся считают, что преподавателя вынудили написать заявление об увольнении. По их словам, у замдекана возникли проблемы после того, как в октябре он пригласил телеведущего Ивана Урганта прочитать лекцию о налаживании личных связей в медиапространстве. Также они говорят, что Кобаладзе часто приглашал известных людей выступить в стенах МГИМО.

    В своем Telegram-канале Иван Ургант опубликовал скриншот с заголовками новостей об уходе Кобаладзе из вуза, сопроводив фразой: «Ах, водевиль, водевиль…».

    В разговоре с РБК сам бывший заместитель декана отказался комментировать сложившуюся ситуацию.

    Юрий Кобаладзе работал в советской и российской разведках — генерал-майор СВР России в отставке. В 1999 году перешел на работу в ТАСС, а затем в бизнес. С 2006-го по 2022 год был соведущим программы «В круге света» на радио «Эхо Москвы».

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    Комментарии 4

    Гость16 Ноя 2023 в 14:05
    жаль
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