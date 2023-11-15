MSK1: Замдекана журфака МГИМО Юрий Кобаладзе покинул вуз после лекции Урганта

Замдекана факультета международной журналистики МГИМО Юрий Кобаладзе рассказал студентам, что уходит из университета. Обучающиеся считают, что преподавателя вынудили написать заявление об увольнении. Об этом в среду, 15 ноября, сообщает MSK1.RU.
«Узнал, что его уволили. Мы все в шоке. Мне кажется, что если студенты пойдут писать коллективное письмо, то это вряд ли что-то изменит», — цитирует издание своего собеседника. По словам студентов, Кобаладзе часто приглашал известных людей выступить в стенах МГИМО.
В Telegram-каналах связывают уход Кобаладзе из вуза с лекцией шоумена Ивана Урганта, которая прошла в середине октября. Как говорится в публикации Russia Today, журналист и профессор Юрий Кобаладзе приглашал Урганта в МГИМО, чтобы «повеселить аудиторию».
В своем Telegram-канале Иван Ургант 15 ноября опубликовал скриншот с заголовками новостей об уходе Кобаладзе из вуза. «Ах, водевиль, водевиль…» — подписал он свой пост.
Юрий Кобаладзе работал в советской и российской разведках — генерал-майор СВР России в отставке. В 1999 году перешел на работу в ТАСС, а затем в бизнес. С 2006-го по 2022 год был соведущим программы «В круге света» на радио «Эхо Москвы».