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    MSK1: Замдекана журфака МГИМО Юрий Кобаладзе покинул вуз после лекции Урганта

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    27 комментариев

    Замдекана факультета международной журналистики МГИМО Юрий Кобаладзе рассказал студентам, что уходит из университета. Обучающиеся считают, что преподавателя вынудили написать заявление об увольнении. Об этом в среду, 15 ноября, сообщает MSK1.RU.

    «Узнал, что его уволили. Мы все в шоке. Мне кажется, что если студенты пойдут писать коллективное письмо, то это вряд ли что-то изменит», — цитирует издание своего собеседника. По словам студентов, Кобаладзе часто приглашал известных людей выступить в стенах МГИМО.

    В Telegram-каналах связывают уход Кобаладзе из вуза с лекцией шоумена Ивана Урганта, которая прошла в середине октября. Как говорится в публикации Russia Today, журналист и профессор Юрий Кобаладзе приглашал Урганта в МГИМО, чтобы «повеселить аудиторию».

    В своем Telegram-канале Иван Ургант 15 ноября опубликовал скриншот с заголовками новостей об уходе Кобаладзе из вуза. «Ах, водевиль, водевиль…» — подписал он свой пост.

    Юрий Кобаладзе работал в советской и российской разведках — генерал-майор СВР России в отставке. В 1999 году перешел на работу в ТАСС, а затем в бизнес. С 2006-го по 2022 год был соведущим программы «В круге света» на радио «Эхо Москвы».

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    МГИМОИван Ургант
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    УДИВЛЕНИЕ2
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    Комментарии 27

    28030352915 Ноя 2023 в 21:27
    И поделом.
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