MSK1: Замдекана журфака МГИМО Юрий Кобаладзе покинул вуз после лекции Урганта

Замдекана факультета международной журналистики МГИМО Юрий Кобаладзе рассказал студентам, что уходит из университета. Обучающиеся считают, что преподавателя вынудили написать заявление об увольнении. Об этом в среду, 15 ноября, сообщает MSK1.RU.

«Узнал, что его уволили. Мы все в шоке. Мне кажется, что если студенты пойдут писать коллективное письмо, то это вряд ли что-то изменит», — цитирует издание своего собеседника. По словам студентов, Кобаладзе часто приглашал известных людей выступить в стенах МГИМО.