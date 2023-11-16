Двух подростков сбили в Петербурге за полчаса, в области насмерть задавили мужчину

Сразу три серьезных ДТП с пешеходами произошли в Петербурге и Ленинградской области 15 ноября. В Кировском и Петроградском районах города под колеса автомобилей попали школьники, в Ломоносовском районе области — молодой мужчина. Два из трех случаев произошли на пешеходных переходах.



В 8:15 у дома 1, корпус 1, по проспекту Ветеранов 41-летний петербуржец, двигаясь на автомобиле KIA Sorento по «карману» от Дачного проспекта к улице Подводника Кузьмина, сбил 11-летнего мальчика, стало известно «Фонтанке» 16 ноября. Шестиклассник шел в школу в сопровождении бабушки и переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате он получил тупую травму живота, ушибы рук, ног и груди и гематому печени. Подростка госпитализировали в тяжелом состоянии.