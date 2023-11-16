Двух подростков сбили в Петербурге за полчаса, в области насмерть задавили мужчину

Сразу три серьезных ДТП с пешеходами произошли в Петербурге и Ленинградской области 15 ноября. В Кировском и Петроградском районах города под колеса автомобилей попали школьники, в Ломоносовском районе области — молодой мужчина. Два из трех случаев произошли на пешеходных переходах.
В 8:15 у дома 1, корпус 1, по проспекту Ветеранов 41-летний петербуржец, двигаясь на автомобиле KIA Sorento по «карману» от Дачного проспекта к улице Подводника Кузьмина, сбил 11-летнего мальчика, стало известно «Фонтанке» 16 ноября. Шестиклассник шел в школу в сопровождении бабушки и переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате он получил тупую травму живота, ушибы рук, ног и груди и гематому печени. Подростка госпитализировали в тяжелом состоянии.
А в 8:38 у дома 8 по Вязовой улице 32-летняя жительница Петербурга на Geely Atlas Pro, принадлежащем лизинговой фирме, сбила на нерегулируемой «зебре» 15-летнего школьника. Девятиклассник с травмой таза, многочисленными ушибами и гематомами был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Женщина-водитель за 2023 год привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД пять раз: трижды за парковку в неположенном месте и дважды за нарушения правил перевозки детей.
Третье ДТП случилось вечером, около 20:10, и вне населенного пункта. На 14-м километре Волхонского шоссе 35-летний житель Гатчины, следуя на своем Hyundai Santa Fe от КАД в сторону Киевского шоссе, сбил 27-летнего жителя поселка Виллози. Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате он погиб на месте. Автомобилист за этот год за нарушения ПДД не привлекался ни разу.