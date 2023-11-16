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    Петербург проспал самую холодную ночь ноября. Но октябрь все еще был холоднее

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    В Петербург, наконец, пришли ноябрьские холода: 16 ноября отметилось не только первым «минусовым» днем, но и самой холодной ночью с начала месяца. Хотя октябрьское похолодание ноябрь все еще не побил.

    Ночью четверга, 16 ноября, минимальная температура воздуха в Петербурге опустилась до -2,5 градусов, рассказал в своем Telegram ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. Это на 0,1 градуса ниже предыдущего рекорда месяца, который был зафиксирован 3 ноября.

    Самым холодным днем этой осени все еще остается 27 октября. Тогда в Петербурге похолодало до -3,5 градусов. Однако синоптики не исключают, что ближайшая ночь преодолеет эту отметку.

    Днем же 16 ноября в Петербурге обещают от нуля до минус 2 градусов и северный ветер в 3–8 м/с. По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сейчас в городе -2,5 градуса и небольшой снег. В пятницу похолодает до -4 градусов, в субботу — уже до -5. По ночам 17 и 18 ноября местами прогнозируют заморозки до -9 и -11 градусов соответственно, хотя средняя температура будет градусов на пять выше.

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