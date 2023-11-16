Петербург проспал самую холодную ночь ноября. Но октябрь все еще был холоднее

В Петербург, наконец, пришли ноябрьские холода: 16 ноября отметилось не только первым «минусовым» днем, но и самой холодной ночью с начала месяца. Хотя октябрьское похолодание ноябрь все еще не побил.



Ночью четверга, 16 ноября, минимальная температура воздуха в Петербурге опустилась до -2,5 градусов, рассказал в своем Telegram ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. Это на 0,1 градуса ниже предыдущего рекорда месяца, который был зафиксирован 3 ноября.

Самым холодным днем этой осени все еще остается 27 октября. Тогда в Петербурге похолодало до -3,5 градусов. Однако синоптики не исключают, что ближайшая ночь преодолеет эту отметку.