Певец Шарлот сжег паспорт, а теперь объявил о возвращении в Россию. Его уже взяли на карандаш

Певец Шарлот, демонстративно сжегший свой российский паспорт после отъезда за границу, решил вернуться в РФ и рассказал в своих соцсетях, что купил билет в Петербург. До этого он просил у фанатов денег на возвращение, после чего им с подачи руководителя Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной заинтересовались правоохранители.



В среду, 15 ноября, Шарлот опубликовал в соцсетях скриншот о покупке авиабилета из Еревана в Петербург на 21–22 ноября, подписав, что «приобрел билет в Российскую Федерацию, а не в страну Z». Он заявил, что едет в Россию, чтобы «сражаться за русско-язычную культуру» и защищать «великий статус «Творец». А также чтобы выпустить новый альбом под названием «Реинкорнация» (авторская орфография сохранена. — Прим. ред.).