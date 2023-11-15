Певец Шарлот сжег паспорт, а теперь объявил о возвращении в Россию. Его уже взяли на карандаш

Певец Шарлот, демонстративно сжегший свой российский паспорт после отъезда за границу, решил вернуться в РФ и рассказал в своих соцсетях, что купил билет в Петербург. До этого он просил у фанатов денег на возвращение, после чего им с подачи руководителя Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной заинтересовались правоохранители.
В среду, 15 ноября, Шарлот опубликовал в соцсетях скриншот о покупке авиабилета из Еревана в Петербург на 21–22 ноября, подписав, что «приобрел билет в Российскую Федерацию, а не в страну Z». Он заявил, что едет в Россию, чтобы «сражаться за русско-язычную культуру» и защищать «великий статус «Творец». А также чтобы выпустить новый альбом под названием «Реинкорнация» (авторская орфография сохранена. — Прим. ред.).
При этом еще в июне певец выложил видео, на котором сжег свой российский паспорт и заявил о желании поехать на Украину и давать там концерты. А 13 ноября сообщил в соцсетях, что намерен вернуться, и попросил скинуться ему на билет в РФ. На следующий день Екатерина Мизулина сообщила у себя в Telegram, что обратилась в Следственный комитет и МВД РФ с просьбой дать правовую оценку действиям Шарлота и проверить его на дискредитацию российской армии и оскорбление чувств верующих. В том числе, и по поводу ролика со сжиганием паспорта РФ. После этого Шарлот рассказал, что на его имя пришла повестка о вызове на опрос в МВД, пишет 63.RU.
Самарский певец Эдуард Шарлот стал известен в России после каверов на песни группы «Пошлая Молли», которые оценил и опубликовал у себя на странице фронтмен группы Кирилл Бледный, а с 2019 года стал набирать популярность. В этот год он принял участие в шоу «Песни» на канале ТНТ, выпустил несколько альбомов на лейбле Sony Music Russia и выступил на телевизионном шоу «Вечерний Ургант». 2023 год певец начал с инсценировки собственной смерти, а с лета новости о нем в основном были связаны со скандалами. Он публиковал странные послания в соцсетях, выложил видео с сожжением паспорта. После обострения палестино-израильского конфликта Шарлот записал ролик, где отрезал себе пейсы, надел флаг Палестины и разместил израильский флаг на крышке унитаза.