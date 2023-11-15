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    История с ребенком в «заложниках» подошла к финалу. Петербуржец открыл дверь полиции

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    Спустя несколько часов после того, как сотрудники полиции выехали к дому на Серебристом бульваре в Петербурге, где, по сообщению матери, ее бывший супруг закрылся с их общей дочерью, мужчина все-таки открыл дверь. С ребенком все в порядке, сообщили 15 ноября в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

    Уточняется, что сейчас с мужчиной общаются сотрудники правоохранительных органов.

    Ранее «Фонтанке» стало известно, что женщина обратилась за помощью в полицию после того, как узнала, что бывший супруг забрал во вторник вечером шестилетнюю дочь из детского сада, а утром не привел ее обратно, хотя разведенная пара договаривалась об обратном. По предварительной информации, бывшей жене по телефону он сказал, что «ребёнок теперь у него в заложниках». По данным «Фонтанки», мужчина состоит на учете в ПНД.

    Правоохранительным органам женщина сообщила, что ее бывший супруг ограничен в родительских правах.

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