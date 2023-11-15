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    Несоломоново решение. В Петербурге родители делят дочь с помощью полиции и запертой двери

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    В Петербурге женщина вызвала полицию после того, как узнала, что бывший супруг забрал накануне вечером их общую дочь из детского сада, а утром не привел обратно. У бывших супругов была договоренность о том, что в среду девочка пойдет в детсад, об этом 15 ноября стало известно «Фонтанке».

    По предварительной информации, бывшей жене по телефону он сказал, что «ребёнок теперь у него в заложниках». По данным «Фонтанки», мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

    В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти подтвердили, что 15 ноября в полицию обратилась 37-летняя женщина. Она рассказала, что ее бывший муж, 1984 года рождения, без предупреждения забрал их общую шестилетнюю дочь из детского сада и увез к себе домой.

    По данным женщины, бывший муж не лишен родительских прав, но ограничен в них. На требования вернуть дочь отвечает, что сделает это позже. Сотрудники полиции оперативно выехали в адрес проживания отца, в дом № 15 по Серебристому бульвару для разбирательства.

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