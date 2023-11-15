Беспилотную «Ласточку» выпустят на рельсы летом 2024 года

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«Российские железные дороги» (РЖД) продемонстрируют беспилотный поезд «Ласточка» летом 2024 года. Об этом на выставке «Транспорт России» в Москве 15 ноября рассказал глава компании Олег Белозеров.
Сейчас РЖД занимается сертификацией беспилотной «Ласточки», передает ТАСС. Поезд должен уметь двигаться по маршруту без машиниста и реагировать на препятствия. Управляться беспилотная «Ласточка» будет с пульта управления, расположенного в центре управления. С одного пульта можно будет управлять четырьмя поездами, сказал Белозеров. Он добавил, что «в части проработок» компания задержалась на год, но все технологии в проекте используются полностью российские.
«Мы переделали вместе с машиностроителями «Ласточку» полностью российскую, и все программное обеспечение теперь российское. В следующем году летом продемонстрируем беспилотное движение», — сообщил глава РЖД присутствовавшему на выставке премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Премьеру продемонстрировали специализированный тренажер для операторов беспилотных систем. Он был создан как раз для подготовки сотрудников, которые будут контролировать работу беспилотных пассажирских поездов. Система может имитировать реальные ситуации, менять задания, автоматически вести учет и анализировать прогресс обучаемого.
Также на стенде РЖД Мишустину представили проект передвижного клинико-диагностического комплекса «Святой Пантелеймон», рассказали в пресс-службе правительства РФ. В поезде будет 14 вагонов, в том числе для лучевой и функциональной диагностики, терапевтические, хирургический и лабораторный вагоны. Предусмотрен и вагон для проживания медработников. Сдать поезд планируют в первом квартале 2024 года, а выпустить на маршрут — во втором. Запустят его на территории Дальнего Востока.