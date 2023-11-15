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    Блогера Турала вернули из Азербайджана в Россию. В Петербурге его ждет следствие по делу о разжигании розни и хулиганстве

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    60 комментариев

    Администратора блога «Жизнь бродяги», где выкладывались видео нападений на случайных подростков и не только, совершенных в Петербурге, вернули в Россию.

    Генпрокуратура РФ

    Как сообщает 15 ноября Генпрокуратура, блогера нашли и задержали в Азербайджане. И оперативно передали в руки сотрудников ФСИН РФ. В Петербурге суд заочно избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. По поручению Генеральной прокуратуры РФ он объявлен в международный розыск.

    В Петербурге его ждут в СК, который расследует уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Действия, направленные на разжигание ненависти и вражды по национальному признаку».

    Популярность блогу принес пост в официальном канале Следственного комитета, в котором глава СК распорядился разобраться с группой граждан Азербайджана, которые нападают на пешеходов на юге Петербурга, снимают это и выкладывают в блог.

    Всего по делу на данный момент задержаны полтора десятка человек.

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    Комментарии 60

    Гость15 Ноя 2023 в 15:12
    А зачем он тут?
    +0−0
    Гость15 Ноя 2023 в 15:08
    20ть лет как минимум
    +0−0
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