Попытка перебежать большой перекресток на красный в Петербурге закончилась для школьницы в больнице

Легковой автомобиль сбил девочку-подростка в Выборгском районе Петербурга вечером 14 ноября. ДТП произошло на крупном и оживленном перекрестке возле метро «Проспект Просвещения».
В 19:20 51-летняя петербурженка, следуя на автомобиле LADA Largus по проспекту Энгельса со стороны улицы Шостаковича, сбила 13-летнюю девочку на регулируемом пешеходном переходе напротив дома 21/139 по проспекту Просвещения, стало известно «Фонтанке» 15 ноября. По предварительным данным, семиклассница перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора. На улице она была без сопровождения взрослых.
В результате ДТП школьница получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, ушибы копчика, руки и ноги, а также множественные ссадины. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. Водитель автомобиля в 2023 году привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД 11 раз, в основном за превышение скорости, и по одному — за проезд на красный и пересечение стоп-линии.