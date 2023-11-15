В Петербурге на поцелуях ребёнка поймали дворника, объявленного в розыск за педофилию

Тактильным иностранцем, задержанным по подозрению в домогательстве к школьнице на Васильевском острове в Петербурге, оказался дворник. Любовь к детям обеспечила ему проблемы не в одном регионе, стало известно «Фонтанке» 15 ноября.



Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении 23-летнего гражданина Узбекистана, задержанного накануне на Гаванской улице.



По версии следствия, утром вторника молодой человек настойчиво добивался внимания 11-летней школьницы недалеко от учебного заведения на улице Шевченко. Матери девочка рассказала, что незнакомец трогал её за ягодицы и лез с поцелуями в щёки.

