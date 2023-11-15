В Петербурге на поцелуях ребёнка поймали дворника, объявленного в розыск за педофилию

Тактильным иностранцем, задержанным по подозрению в домогательстве к школьнице на Васильевском острове в Петербурге, оказался дворник. Любовь к детям обеспечила ему проблемы не в одном регионе, стало известно «Фонтанке» 15 ноября.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении 23-летнего гражданина Узбекистана, задержанного накануне на Гаванской улице.
По версии следствия, утром вторника молодой человек настойчиво добивался внимания 11-летней школьницы недалеко от учебного заведения на улице Шевченко. Матери девочка рассказала, что незнакомец трогал её за ягодицы и лез с поцелуями в щёки.
Она не единственная, кто мог пострадать от любвеобильности иностранца. Проверка показала, что с октября он числится в федеральном розыске по той же 132-й статье УК. Мужчину хотят видеть в Калуге. По оперативным данным, там на улице Маршала Жукова январским вечером жертвой его сексуального интереса стала девочка постарше.
По предварительным данным, в Петербург иностранец приехал в сентябре и без дела не сидел. Он встал на миграционный учёт и устроился дворником.