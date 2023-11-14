Киев назвал решающий год в конфликте с Россией: новости СВО за 14 ноября

В офисе Зеленского рассказали, что нужно для победы в конфликте Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 14 ноября.



В офисе Зеленского заявили, что следующий год будет решающим в конфликте с Россией 2024 год будет решающим в конфликте России и Украины, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Он рассказал о приближающемся «поворотном моменте» на мероприятии в Вашингтоне, сообщает Bloomberg.

По его словам, Зеленский знает, как добиться победы, а контрнаступление Украины продолжается. От стран Запада требуется вводить новые санкции и помочь Киеву укрепить систему ПВО из-за угрозы атак по инфраструктуре страны, заявил Ермак.



Во время своего визита в США Андрей Ермак встретился с советниками нацбезопасности США, Германии, Великобритании и Франции, а также с госсекретарем Энтони Блинкеном.

Жителя Тольятти приговорили к шести годам за порчу плакатов СВО Суд приговорил жителя Тольятти к шести годам колонии за неоднократную порчу плакатов с изображением участников СВО, сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области.

Мужчина также привлек к порче своего сына: вместе с несовершеннолетним ребенком они портили плакаты с участниками спецоперации.

За это мужчину обвинили в «публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ», «вандализме», а также «вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления». В итоге жителя Тольятти приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

Один из организаторов убийства Политковской отправился на СВО Один из осужденных за организацию убийства журналистки Анны Политковской досрочно освободился из колонии. Сергей Хаджикурбанов, который должен был отбывать срок до 2034 года, освобожден от наказания, сообщил его адвокат Алексей Михальчик корреспонденту MSK1.RU.

— Этот контракт у него закончился, он был помилован президентом и продолжает выполнять боевые задачи в качестве добровольца. Повторно заключил контракт. Занимает какую-то командную должность, — заявил адвокат. — Видимо, это связано с тем, что он имеет большой боевой опыт. В 90-е он был бойцом спецназа, командиром подразделения.



В 2007 году Сергея Хаджикурбанова задержали по подозрению в организации убийства Анны Политковской. В 2014 году его приговорили к 20 годам лишения свободы.

Владимир Зеленский и Валерий Залужный высказались о сложной ситуации на фронте Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением, в котором заявил о сложной обстановке на семи военных направлениях: к таким он причислил Авдеевское, Марьинское, Бахмутское, Лиманское, Купянское, Запорожское и Херсонское направления. Зеленский выступил с видеообращением после докладов руководителей внешней и внутренней разведки страны.



О непростой ситуации высказался и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Во время разговора с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном он отметил, что Авдеевское, Купянское и Марьинское направления «остаются самыми горячими».

— Ситуация сложная, но контролируемая, — написал главнокомандующий ВСУ в телеграм-канале по итогам разговора с Чарльзом Брауном.

Финляндия рассматривает возможность закрыть все КПП с Россией В Финляндии допустили возможность закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо. Причиной стали беженцы, которые проходят восточную границу страны без нужных документов, сообщает телерадиоканал Yle.



— Мы можем ограничить пограничное движение, закрыть отдельные или даже все КПП или разместить пункт приема соискателей убежища в одном месте.

Позже о закрытии пунктов пересечения границы с Россией заявил министр внутренних дел Суоми Мари Рантанен. Сейчас МВД Финляндии обсуждает возможности того, на какие ограничения хватит силы закона страны.



Последнее время через КПП в Финляндию попадают не только жители России и Украины, как это было раньше: начиная с лета 2023 года участились пересечения границы жителями Ближнего Востока и Африки.

Четыре региона России атаковали дроны В Орловской области ранним утром силы ПВО сбили беспилотник. БПЛА подбили на северо-западе региона, сообщил глава региона Андрей Клычков в телеграм-канале.

— Повреждений объектов инфраструктуры и пострадавших нет. Проводятся необходимые мероприятия для обеспечения безопасности населения, — написал губернатор.



Позже появилась информация о сбитом беспилотнике в Брянской области. Как сообщала Baza, неразорвавшийся БПЛА со взрывчатым веществом нашли в строящемся цехе химзавода в поселке Сельцо.

Минобороны подтвердило уничтожение четырех беспилотников: над территорией Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областей.

В Челябинске задержали мужчину, планировавшего устроить теракт Сотрудники ФСБ задержали человека, который планировал устроить теракт в Челябинске. Он собирался бросить «коктейль Молотова» в одно из административных зданий.

В ФСБ заявили, что задержанный оказался «сторонником идеологии украинской националистической организации». Мужчине предъявили обвинение в покушении на теракт и отправили в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.

Власти Крыма отказались от новогодних праздников В Крыму не будет массовых новогодних и рождественских мероприятий по соображениям безопасности. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов в телеграм-канале.



— В Республике Крым проведение широких массовых мероприятий в честь Нового года и Рождества не планируется. Главный приоритет — безопасность, — написал Аксенов.

Он также добавил, что праздники пройдут для детей «в ограниченном формате», а в городах и селах украсят улицы и поставят новогодние елки.

Боррель заявил, что у него нет склада боеприпасов для Украины

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что у него нет склада боеприпасов для Украины в Брюсселе. Политик сказал об этом на встрече министров обороны Евросоюза в ответ на вопрос о том, сможет ли Евросоюз выполнить обещание и передать Киеву 1 миллион боеприпасов, передает ТАСС.

— Про 1 миллион снарядов мы должны тщательно проанализировать, в какой стадии находятся страны Евросоюза. У меня нет собственного склада боеприпасов здесь, в Брюсселе, — заявил Боррель.



Он также отметил, что Украина уже получила 300 тысяч боеприпасов, заявив, что это «неплохо». По словам Борреля, вопрос не в производственных мощностях, а в приоритетах.



Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил на слова Борреля. Он заявил, что всему виной «плачевное состояние оборонной промышленности и складов, бюрократия и большое количество несинхронизированных вещей», передает слова Кулебы «Страна.ua».

